Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко пояснив, як Зеленського вмовили зняти відео
Геращенко пояснив, чому Зеленський виконав вимогу луцького терориста.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що президент Володимир Зеленський вчинив правильно, виконавши вимогу луцького терориста Максима Кривоша й записавши відео із закликом дивитися фільм "Земляни".
Таку думку він висловив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає ТСН. Він висловив припущення, що інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста.
"Зараз іде багато дискусій, чи треба було президенту йти на його умови й розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив усе правильно. Найдорожче, що у нас є, – це життя людей. Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста", – сказав Геращенко.
За його словами, фахівці склали психологічний портрет терориста з псевдонімом Максим Плохий, а тому від нього можна було чекати чого завгодно. Крім того, він мав із собою зброю і навіть демонстрував її, стріляючи з вікон.
"Він мало не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, виконав умови, щоби терорист здався", – підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.
Зазначимо, що Кривош вистрілив із вікна автобуса, коли Коваль підійшов до нього для того, щоб передати людям воду. Куля проскочила в 15 см від нього.
Нагадаємо, що терорист, який 12 годин утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому терорист змушував дивитися саме його.
Як писав OBOZREVATEL:
Уранці 21 липня в центрі Луцька чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривош потрапив до в'язниці у 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також було опубліковано вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа є під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.
Близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку випустили заручників. Перед цим до нього під'їхав бронетранспортер, у салон увійшли медики та спецназівці.