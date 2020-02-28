Захоплення суду в Одесі: перед убивством чоловік переписав три квартири на дружину обвинуваченого

41-річного Владислава Гарькавого, який сьогодні, 28 лютого, погрожував підірвати Приморський суд в Одесі, звинувачують у вбивстві пенсіонера Іллі Р. Його тіло з шістьма ножовими пораненнями знайшли 26 вересня у власній квартирі.

Ми з'ясували, що одразу ж після вбивства свідком у справі проходила ексдружина Гарькавого. Вона розповіла поліцейським, що з 2000 року була коханкою Іллі Давидовича. При цьому жила разом із Владиславом, якому народила двох дітей.

"У липні пенсіонер сказав мені, що в разі смерті, хоче скласти на мене заповіт. У нього немає дітей і близьких родичів, і я єдина, кому він довіряє. У тому ж місяці він заповів мені всю нерухомість", – зізналася одеситка.

Пенсіонер Ілля Р. ok.ru

А близький друг загиблого, якого після злочину було допитано як свідка, підтвердив, що у пенсіонера були стосунки з одеситкою. Але не тільки з нею, оскільки любив жінок.

"Мій друг володів трьома квартирами в Одесі, здавав їх в оренду і за рахунок цього забезпечував себе. Нещодавно моєму приятелю провели успішну операцію по онкології. І після цього він збирався перебратися з Ізраїлю до Одеси, і залишитися тут жити. Тому він не міг оформити заповіт на когось. Ілля був пенсійного віку, і дохід отримував виключно зі здачі в оренду нерухомості", – розповів свідок.

Саме після цих свідчень у слідства з'явилася версія, що Владислав Гаркавий із дружиною вбили літнього чоловіка. Причиною стали якраз три квартири, всі – в новобудовах та з видом на море (поруч із пляжем Ланжерон). Одна – в житловому комплексі на вул. Базарній, друга – в комплексі "Зоряне містечко-2" і третя в ЖК "Чудо-містечко".

Зараз у цивільному суді слухається інша справа. Виявилося, що у загиблого є рідна сестра. Вона просить через суд визнати заповіт недійсним. Каже, що підпис на документах відрізняється від того, який був у брата.

У 2017-му Гарькавий і дружина скаржилися в прокуратуру на дії поліцейських. Пояснили, що під час розслідування правоохоронці здійснювали психологічний і фізичний тиск. І через суд їх визнали потерпілими.

Обвинувачений Владислав Гарькавий

Сьогодні Гарькавий у будівлі суду вимагав зустрічі з прокурором області та справедливого розслідування. У приміщенні з ним перебували двоє суддів і конвоїр. Відвідувачів евакуювали, а будівлю оточили силовики. Потім чоловіка знешкодили. А граната виявилася безпечною – без запалу. Обвинуваченому тепер загрожує покарання за ще однією статтею – захоплення заручників.

Адвокат обвинуваченого, з яким зв'язався OBOZREVATEL, відмовився коментувати відчайдушний крок його клієнта. Мовляв, це адвокатська таємниця. "Я не можу ідентифікувати вас по телефону, а всі засідання проходять у відкритому режимі. Ніхто не заважає вам їх відвідувати", – сказав нам захисник Гарькавого.

Загиблого у ЗМІ називають громадянином Ізраїлю. При цьому він був оформлений як приватний підприємець. А у всіх соцмережах вказав, що живе в Одесі та в молодості закінчив музичне училище ім. Глієра в Києві.

У грудні 2014 року він позичив знайомому $80 тис. І в 2015 році намагався повернути свої гроші, але безуспішно. Чи перевіряли правоохоронці цю версію як мотив для вбивства – не відомо.

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