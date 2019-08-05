Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Захоплення Криму: Могильов розповів, що було перед анексією

3.8т Читати матеріал російською

Колишній прем'єр Криму Анатолій Могильов повідомив, що не помітив проросійських настроїв на півострові безпосередньо перед анексією, яка трапилася навесні 2014 року.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". Він додав, що і в поведінці на той час депутата Верховної Ради АРК Сергія Аксьонова і спікера парламенту Володимира Константинова не було нічого незвичайного. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Новини
"Не вирішується законами!" У Зеленського пояснили, як збираються повернути Донбас і Крим

"Абсолютно. Була звичайна робоча обстановка", – сказав Могильов.

Він додав, що зупинив би проросійські настрої, якби помітив їх.

"Аксьонов на той час ніякої сили не мав. Тому про якісь проросійські настрої або рухи... Якби вони з'явилися – я б відразу їх припинив. Їх не було взагалі", – стверджує Могильов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Конституції України можуть включити пункт про національну автономію нині анексованого Росією українського півострова Крим.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Анатолій Могильов
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
13
21
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
Лукавит сволочь - он там периодически раздувал пожар - потом тушил - боялся за свое кресло, потом потушить не смог и сбежал, а сейчас корчит из себя недалекого
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Крым всегда в большинстве своем был настроен пророссийски. Не заметить это мог только слепой
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
27 февраля 2014. Эта статья показывает настроения крымчан до так называемой аннексии. Прочтите, это интересно: По состоянию на 13 часов 27 февраля в центре Симферополя установлено милицейское оцепление вокруг комплекса административных зданий. На здании Рады водружен российский флаг. Сами здания крымского парламента и администрации автономной республики Крым находятся под контролем отрядов самообороны русскоязычного населения. Рано утром два подразделения ОСРН заняли оборону в помещениях парламентского центра и правительства Крыма. На данный момент в здании парламента Крыма находятся около 60 человек. Территорию вокруг комплекса административных зданий окружили сотни вооруженных сотрудников правоохранительных органов. Один из очевидцев произошедшего, житель Симферополя, который находился на акции, рассказал, что люди, организовавшие оборону административных зданий, хорошо вооружены, «явно профессионалы». Их действия, предположительно, шли по заранее спланированному сценарию. Сначала в здание парламента вошли около 30 человек. Потом оттуда вывели милиционеров, затем подъехал автобус, из которого высадились еще 30 человек с большим количеством амуниции и вошли внутрь. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометами РПГ и снайперскими винтовками СВД. Очевидец произошедшего уточнил, что всем этим можно вооружить около 200 человек. Представитель крымского парламента уточнил, что операция по захвату зданий прошла примерно в 4:20 утра. Никто из сотрудников милиции в ходе операции не пострадал. Как стало известно после полудня, представители сил самообороны русскоязычного населения Крыма отказались от разговора с премьер-министром автономии Анатолием Могилевым. На сайте совета министров Автономной республики Крым сообщается, что в 11 часов по московскому времени в вестибюле Совета министров Крыма Могилев провел переговоры с занявшими здания крымского правительства и Верховного Совета АРК. Собеседники Могилева заявили, что не уполномочены вести переговоры и выдвигать требования. Премьер оставил им свои контактные телефоны для дальнейшей связи и урегулирования ситуации. Ранее Анатолий Могилев в обращении в эфире ГТРК «Крым» подтвердил, что сам участвует в переговорах «Я буду участвовать в переговорах. Мы будем оперативно информировать крымчан обо всех событиях, которые будут развиваться на сегодняшний день. Все находится под контролем», — заявил он. По словам политика, бойцы отрядов самообороны русскоязычного населения Крыма вооружены, но не применяют оружия. Сотрудники крымского парламента и администрации республики, находившиеся в зданиях, были выведены на улицу. «Агрессии по отношению к ним граждане, занявшие здания не проявляли. Сотрудникам правоохранительных органов, которые находились на охране зданий, возвращено табельное оружие», - пояснил он. «В связи со сложившейся ситуацией в Симферополе объявлен выходной день. Для урегулирования ситуации в Крыму создан штаб», - сообщило Управление информационной политики Совета министров Автономной республики Крым. Могилев также призвал крымчан сохранять спокойствие, а все политические силы — не допустить агрессии на улицах города. Жители Крыма начали 25 февраля бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета, требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Участники акции требуют также восстановить конституцию Крыма в редакции 1992 года, согласно которой полномочия Крыма были значительно шире: в республике были свой президент и независимая внешняя политика. Кроме того, собравшиеся требуют провести референдум, на котором жители Крыма выберут путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России По всему полуострову стихийно возникают их отряды, которые направляются в Симферополь. В настоящее время столице Крыма перекрыты дороги в центр города. По данным украинских СМИ, в населенном пункте Укромное под Симферополем, рядом с российской базой, дислоцируются семь БТРов. Также в районе села Чистенькое замечены несколько единиц военной техники ЧФ России. Тем временем президентский Совет по правам человека в России направляет своего наблюдателя эксперта Московской Хельсинкской группы Андрея Юрова в Крым для мониторинга ситуации. Также делегация Госсовета Татарстана вылетела в Крым, чтобы встретиться с депутатами автономии и передать им обращение к народам Крыма с призывом отказаться от радикальных способов решения конфликтов и сохранить мир в регионе. «Государственный совет республики Татарстан призывает украинцев, русских, крымских татар - все народы автономной республики Крым - к сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, категорическому отказу от радикальных способов разрешения конфликта. Власти автономной республики Крым - к решительному осуждению силовых методов, используемых всеми сторонами внутригосударственного конфликта», - призывает Госсовет Татарстана в обращении. Напомним, Генеральная прокуратура открыла уголовные производства из-за «фактов проявления сепаратизма в Крыму». Вчера, 26 февраля, сразу два митинга прошли перед зданием крымского парламента. Одни требовали не признавать новую центральную власть в Киеве, а в случае попыток Киева взять Крым под контроль – перейти под покровительство России. Другие же, большинство из которых были крымскими татарами, выступали против сепаратизма и призывали отказаться от идеи присоединения к России. В результате митинг перерос в стычки: ранения получили около 30 человек. Кроме того, два человека погибли: женщину задавила толпа, а пожилой мужчина умер от сердечного приступа. Однако вечером того же дня лидер меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава пророссийской партии «Русское единство» Сергей Аксенов заявили, что крымские татары и русские должны жить в мире, а малая родина у них одна – Крым. В настоящее время, по словам очевидцев, в автономной республике раздаются призывы к выходу из состава Украины, о более тесной интеграции с Россией. Пророссийски настроенные жители Крыма проводят митинги, срывают акции в поддержку Украины и евроинтеграции.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel