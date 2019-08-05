Захоплення Криму: Могильов розповів, що було перед анексією

Колишній прем'єр Криму Анатолій Могильов повідомив, що не помітив проросійських настроїв на півострові безпосередньо перед анексією, яка трапилася навесні 2014 року.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". Він додав, що і в поведінці на той час депутата Верховної Ради АРК Сергія Аксьонова і спікера парламенту Володимира Константинова не було нічого незвичайного. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Абсолютно. Була звичайна робоча обстановка", – сказав Могильов.

Він додав, що зупинив би проросійські настрої, якби помітив їх.

"Аксьонов на той час ніякої сили не мав. Тому про якісь проросійські настрої або рухи... Якби вони з'явилися – я б відразу їх припинив. Їх не було взагалі", – стверджує Могильов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Конституції України можуть включити пункт про національну автономію нині анексованого Росією українського півострова Крим.

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