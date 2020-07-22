Захоплення автобуса з людьми в Луцьку: що зараз відбувається в місті
На місці, де в Луцьку Максим Плохий (справжнє ім'я Максим Кривош) 12 годин утримував людей, всю ніч працювали криміналісти: від автобуса залишилися лише осколки. Пошкоджений тротуар, де вибухнула граната.
Про це повідомляє ТСН з місця подій. Станом на 8 ранку, правоохоронці покинули місце. Тепер територією можуть пересуватися перехожі.
Сам транспортний засіб забрали близько 7 ранку. Криміналісти знайшли в ньому зброю – автомати, пістолети, ніж. Вибухівки, якою загрожував терорист, не було. Також було знайдено кілька гранат.
Як пише видання, місцеві жителі вражені тим, що вчора відбулося в місті. Вони злі на терориста, бо кажуть, що це не схоже на людську поведінку.
Нагадаємо, терорист, який 12 години утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім".
Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривошей потрапив до в'язниці в 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також були опубліковані вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа знаходиться під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.