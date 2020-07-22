Захоплення автобуса з людьми в Луцьку: що зараз відбувається в місті

На місці, де в Луцьку Максим Плохий (справжнє ім'я Максим Кривош) 12 годин утримував людей, всю ніч працювали криміналісти: від автобуса залишилися лише осколки. Пошкоджений тротуар, де вибухнула граната.

Про це повідомляє ТСН з місця подій. Станом на 8 ранку, правоохоронці покинули місце. Тепер територією можуть пересуватися перехожі.

Сам транспортний засіб забрали близько 7 ранку. Криміналісти знайшли в ньому зброю – автомати, пістолети, ніж. Вибухівки, якою загрожував терорист, не було. Також було знайдено кілька гранат.

Як пише видання, місцеві жителі вражені тим, що вчора відбулося в місті. Вони злі на терориста, бо кажуть, що це не схоже на людську поведінку.

Нагадаємо, терорист, який 12 години утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім".

Як писав OBOZREVATEL: