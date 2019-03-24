Захоплений Донецьк засипало снігом: вражаючі фото

У суботу, 23 березня, у тимчасово окупованому Донецьку випав сніг.

Відповідні фотографії погодної аномалії, зроблені жителями міста, з'явилися в соціальних мережах.

Відзначимо, негода 23 березня розбушувалася практично на всій території північно-східних областей України. Сильний вітер зносив дахи та виламував дерева, а в Сумах пройшла сильна злива, яка перейшла в град.

Сніг у Донецьку 23 березня Соцмережі

Сніг у Донецьку 23 березня Соцмережі

Сніг у Донецьку 23 березня Соцмережі

Сніг у Донецьку 23 березня Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, 12 березня у Вінниці на зміну сильному урагану прийшов мокрий сніг. Рясні опади почалися рано вранці.

Раніше в Борисполі Київської області після сильного урагану обрушилася частина стіни житлового будинку.

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