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27 вересня • оновлено в 18:47
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/ Суспільство

"Заходяться несамовитими криками": у Росії придумали чергову "страшилку" про Майдан

7.6т Читати матеріал російською

На російському телебаченні випустили нове так зване розслідування, у якому український Євромайдан пов'язують із націоналістами з Білорусі.

Відповідний ролик з'явився на сторінці "РБ головного мозку" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому нібито білоруські націоналісти, яких у матеріалі називають фанатиками, співають пісню Сергія Міхалка "Воїни світла", у такий спосіб переймаючи ідеї української революції.

Євромайдан в Україні

Євромайдан в Україні

liveam.tv

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У ролику зазначено, що "білоруські націоналісти заходяться несамовитими криками від гімну українського майдану".

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що експрезидент України утікач Віктор Янукович ніколи не був зрадником і любив свою країну.

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Уваров Николай
Уваров Николай
Блядорусь наступная країна,якую цалкам акапуе путлер.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Майдан это хорошо ,так ведь,кастрюли.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Фейки роспропаганда начинает клепать не зря... Чувствуют московиты, что беларусы просто так присоединяться к ним не захотят - не для этого они в 1917 вырвались из объятий ненавистного им триколора. Да и гибель ссср их не сильно огорчила... Так что просто так их не взять - придется повоевать в беларусских лесах, а это совсем не просто!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Gordon,слабоумный ты,Юрик.За других не говори,за себя кукарекай.
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