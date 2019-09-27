"Заходяться несамовитими криками": у Росії придумали чергову "страшилку" про Майдан

На російському телебаченні випустили нове так зване розслідування, у якому український Євромайдан пов'язують із націоналістами з Білорусі.

Відповідний ролик з'явився на сторінці "РБ головного мозку" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому нібито білоруські націоналісти, яких у матеріалі називають фанатиками, співають пісню Сергія Міхалка "Воїни світла", у такий спосіб переймаючи ідеї української революції.

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У ролику зазначено, що "білоруські націоналісти заходяться несамовитими криками від гімну українського майдану".

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"Білоруські націоналісти заходяться в несамовитих криках від гімну українського майдану"



Кінцівка взагалі вбила pic.twitter.com/xMPbTwuo5d - РБ головного мозку (@belamova) 27 вересня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що експрезидент України утікач Віктор Янукович ніколи не був зрадником і любив свою країну.

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