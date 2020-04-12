"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

Зупинити російську агресію на Донбасі і захистити Україну можна тільки силою.

Таку думку висловив виконуючий обов'язки президента в 2014 році, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Сильна економіка, сильна армія, потужна сучасна зброя", – говорить він.

За його словами, позиція Путіна щодо України за шість останніх років залишається незмінною.

Олександр Турчинов

"Він наполегливо продовжує свою стратегію імперського реваншизму. У рамках цієї стратегії Кремля сильної незалежної України не існує. Будь-який пошук компромісів із Путіним сприймається ним, як слабкість та приведе у глухий кут. Сподіваюся, що нове керівництво України повинно було це вже зрозуміти", – дав Турчинов пораду команді Володимира Зеленського.

Повний текст інтерв'ю читайте в понеділок, 12 квітня, на сайті OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава МЗС Павло Клімкін заявив, що країна-агресор Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним прагне захопити не тільки східні області України, що робить зараз на Донбасі.

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