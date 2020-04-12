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13 квітня • оновлено в 00:33
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"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

9.9т
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Зупинити російську агресію на Донбасі і захистити Україну можна тільки силою.

Таку думку висловив виконуючий обов'язки президента в 2014 році, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Сильна економіка, сильна армія, потужна сучасна зброя", – говорить він.

За його словами, позиція Путіна щодо України за шість останніх років залишається незмінною.

Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

"Він наполегливо продовжує свою стратегію імперського реваншизму. У рамках цієї стратегії Кремля сильної незалежної України не існує. Будь-який пошук компромісів із Путіним сприймається ним, як слабкість та приведе у глухий кут. Сподіваюся, що нове керівництво України повинно було це вже зрозуміти", – дав Турчинов пораду команді Володимира Зеленського.

Повний текст інтерв'ю читайте в понеділок, 12 квітня, на сайті OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава МЗС Павло Клімкін заявив, що країна-агресор Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним прагне захопити не тільки східні області України, що робить зараз на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
війна Донбас
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Иными словами - продолжайте стрелять друг в друга
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Ahoh Yuzz38, вы нам не друзья
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Litvinenko Nik, В Крыму кацабы точно есть , вперед .
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Советы ему давать бесполезно.У него уши открыты только для ермака и коломойского.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Да ничего он не хочет понимать.У него задача , поставленная путиным и курируемая козаком и ермаком - развалить Украину.Поэтому идет целенаправленное преследование патриотов, чехарда в кабмине,постановка на руководящие должности пророссийских сил на всех уровнях и на всех направлениях.
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