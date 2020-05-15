Лікар Євген Комаровський заявив, що використовувати рукавички як засіб захисту від коронавірусу COVID-19 немає сенсу і не рекомендував носити їх у магазинах, на вулиці й т.д.

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Замість цього він порадив частіше мити руки з милом або користуватися антисептиками. Окремий ролик про рукавички український лікар-педіатр опублікував на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Чи допомагають рукавички захиститися від коронавірусу: Комаровський відповів Колаж

"З одного боку я розумію, що коли закриті косметичні салони, то заховати за допомогою рукавичок відсутність гарного манікюру – це так, це дуже серйозний плюс", – пожартував лікар.

Він пояснив, що якщо рукою, на якій перебуває вірус, доторкнутися до слизової оболонки рота, носа або ока, інфікування можливе.

"Якщо в нас на руку вдягнута рукавичка і ми цієї рукавичкою взялися за що завгодно, де є соплі та слюні, інфіковані коронавірусом, то з таким же точно успіхом ми можемо доторкнутися до рота, до носа, слизової оболонки ока. І що це змінить?" – запитав Комаровський.

Він наголосив, що медичні рукавички потрібні для лікарів, які контактують із потенційно небезпечними біологічними матеріалами.

Крім того, якщо "пересічна людина" неправильно зніме рукавичку, з'явиться додатковий ризик зараження, зазначив Комаровський.

"А що робити з рукавичкою, яку ви зняли? Уявляєте, скільки нікому не потрібного сміття ми додаємо в навколишнє середовище?" – обурився лікар.

"Давайте не впадати в маразм! Рукавички потрібні медичним працівникам, але рукавички не треба надягати всім підряд, це неправильно!" – емоційно додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський відповів на найдивніші запитання про COVID-19. Так, у лікаря запитали, чи потрібно дезінфікувати кішку і чи можна заразитися від туалетного паперу.