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"Захисник російськомовних" Монсон повеселив своєю мовою

3.5тЧитати новину російською

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, який отримав російське громадянство, заявив, що щасливий.

Відповідне відео опублікував блогер "Новости Кафка" в Twitter, що викликало хвилю насмішок над вимовою і самою ситуацією.

"Сьогодні я дуже щасливий. Чому? Тому що сьогодні я став росіянином. Спасибі велике, Росія", - сказав Монсон з акцентом.

"Тепер і це. Теж мій співвітчизник. Уклін тобі, Апассіонарій I, в пояс, за милосердя і великодушність. Втім, Кафка, це гідна заміна Абрамовичу", - підписав блогер.

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У мережі також натякнули, що Монсону доведеться підучити ще пару десяток слів для "захисту російськомовних".

"Сцуко, а російськомовних теж він буде захищати? Тоді йому ще десяток слів потрібно вивчити", - пожартували в мережі.

Користувачі також обурилися, що в Росію з'їжджається такий контингент.

"Вся ху*ня тут збирається. Якісь порноактери, що спилися, відбиті спортсмени на пенсії в деменції. Тьху", "Їжакові зрозуміло, що щасливий! На халяву квартирку в Грозному дадуть", - відзначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства Монсона. Він є чемпіоном світу з бразильському джиу-джитсу. Американець у вересні 2010 року отримав паспорт громадянина "ЛНР" .

Спортсмен неодноразово відвідував окупований Донбас, а також позував зі зброєю в руках разом з терористами. Боєць звинуватив Україну в розпалюванні війни на сході країни.

Особа
Джефф Монсон
Місце
Росія
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