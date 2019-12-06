Захисник Протасового яру звернувся до ГПУ через погрози від оточення Зеленського

Активіст, що захищає Протасів Яр, Роман Ратушний, звернувся до генпрокурора Руслана Рябошапки через погрози від заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що мав розмову з президентом Володимиром Зеленським із цього приводу.

"По Протасовому яру президент в курсі і без мене. Відчуття що держава за мене впрягатиметься в протистоянні з дніпровським уркаганом Корбаном у мене не з'явилось", - написав Ратушний.

Роман Ратушний

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Він додав цитати з діалогу.

- Він погрожував? Ну він погрожував до призначення ж.

- Так, але судячи з плівок з кабінету Труби Смирнов вже після призначення курує інтереси Корбана.

- Ну погрожував же він до призначення.

"Аудіо погроз Смирнова і матеріали, що підтверджують наявність конфлікту інтересів у вашого Офісу передам, як тільки порушать кримінальне провадження по факту погроз. В жодному разі не хочу потурбувати ваш затишний мєждусобойчік. Головне не робіть потім здивований вигляд і не кажіть що вас тримали в нєвєдєнії колишні менеджери Корбана (вони ж ваші помічники)", - написав Ратушний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти розкрили "будівельну" схему активіста Сергія Мельниченка і стверджують, що він шантажує київських забудовників, виводячи жителів на протести.

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