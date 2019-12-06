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6 грудня • оновлено в 16:53
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/ Суспільство

Захисник Протасового яру звернувся до ГПУ через погрози від оточення Зеленського

1.2т
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Активіст, що захищає Протасів Яр, Роман Ратушний, звернувся до генпрокурора Руслана Рябошапки через погрози від заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що мав розмову з президентом Володимиром Зеленським із цього приводу.

"По Протасовому яру президент в курсі і без мене. Відчуття що держава за мене впрягатиметься в протистоянні з дніпровським уркаганом Корбаном у мене не з'явилось", - написав Ратушний.

Роман Ратушний

Роман Ратушний

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Він додав цитати з діалогу.

- Він погрожував? Ну він погрожував до призначення ж.

- Так, але судячи з плівок з кабінету Труби Смирнов вже після призначення курує інтереси Корбана.

- Ну погрожував же він до призначення.

"Аудіо погроз Смирнова і матеріали, що підтверджують наявність конфлікту інтересів у вашого Офісу передам, як тільки порушать кримінальне провадження по факту погроз. В жодному разі не хочу потурбувати ваш затишний мєждусобойчік. Головне не робіть потім здивований вигляд і не кажіть що вас тримали в нєвєдєнії колишні менеджери Корбана (вони ж ваші помічники)", - написав Ратушний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти розкрили "будівельну" схему активіста Сергія Мельниченка і стверджують, що він шантажує київських забудовників, виводячи жителів на протести.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Андрій Смирнов Руслан Рябошапка Володимир Зеленський
Місце
Україна
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