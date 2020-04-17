Маски небезпечні для немовлят! Лікарі дали важливу пораду батькам

Дітям до двох років не рекомендується носити захисні маски на обличчі незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19 через ризик удушення.

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Із такою заявою виступили в Центрі з контролю і профілактики захворювань США (CDC), передає Daily Mail. Експерти зазначили, що у немовлят такі маленькі дихальні шляхи, що маска може принести більше шкоди, ніж користі.

"Жодна дитина у віці до двох років ніколи не повиненна носити маску через ризик випадкової задухи", – сказав доктор Майк Каппелло, неонатолог з Адвокатської дитячої лікарні Park Ridge в Іллінойсі.

За його словами, при носінні маски маленькі діти піддаються ризику обмеження доставки кисню до легень.

"Тканинні лицьові покриття не слід носити дітям молодше двох років, тим, у кого проблеми з диханням, або тим, хто знаходиться без свідомості, недієздатний чи іншим чином нездатний зняти маску без сторонньої допомоги", – сказано на сайті CDC.

У Центрі порекомендували прикривати якимось матеріалом, наприклад, легкою ковдрою, переноску чи коляску дитини, а не використовувати маски.

Пандемія COVID-19 EITB

Як писав OBOZREVATEL, діти, заражені коронавірусом, переносять його набагато легше, ніж дорослі. У більшості з них спостерігаються легкі симптоми, характерні для звичайного ГРЗ. До такого висновку прийшли вчені з Китаю і з Оксфордського університету.