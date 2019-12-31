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31 грудня • оновлено в 17:17
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"Захищають ваш Новий рік": в мережі з'явилося зворушливе привітання від ЗСУ з передової

1.9т
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У мережі з'явилося яскраве відео, на якому різдвяну мелодію Миколи Леонтовича "Щедрик" з'єднали з кадрами боїв українських воїнів у зоні ООС на Донбасі, а також зі звуками пострілів і канонади.

Ролик опублікували на YouTube-каналі "Військового телебачення України", зазначивши, що виконавцем його музичної частини став Національний президентський оркестр (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тільки одна пісня в світі асоціюється 100-відсотково з новорічними святами – це "Щедрик". Немає жодної людини, яка не могла б наспівати перші ноти цієї пісні. А як щодо "Щедрика" на передовій? Який у наших військових різдвяний настрій? Нагадайте собі про тих, хто захищає ваше мирне святкування Різдва і Нового року", – написали під зворушливим кліпом.

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Воїни ЗСУ

Воїни ЗСУ

Скріншот відео

У коментарях українці також висловили подяку своїм Героям за те, що мають можливість відзначати свята в мирних містах, поки вони жертвують своїми життями.

"Це вам спасибі за можливість святкувати Новий рік в Україні", "Щасливого свята, дорогі захисники! Ми знаємо, кому зобов'язані спокійним життям в Україні. Нехай вас Бог береже!", "Наші дорогі воїни! Дякую за захист!", "Вогонь, хлопці!!! Дякую всім, хто береже наш спокій. Ви кращі з нас", – захоплюються мужністю захисників патріоти.

"Захищають ваш Новий рік": в мережі з'явилося зворушливе привітання від ЗСУ з передової

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня у тимчасово окупованому Донецьку патріоти, які не підтримують російську агресію, привітали українських військових з Днем ЗСУ. Вони вивісили плакат кольору українського прапора з написом "Донецьк вітає українську армію з Днем ЗСУ. Чекаємо звільнення від російської окупації".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Новий рік
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Пью Массандру, а на этикетке написано: Россия, Республика Крым. Это все, что нужно знать о чубатых атошниках.
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