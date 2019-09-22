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22 вересня • оновлено в 10:30
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Захищав Україну: у Львові в госпіталі помер молодий боєць ВСУ

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У військовому госпіталі Львова помер 33-річний український військовий Олексій Сировотко.

Як повідомляє gazeta.zp.ua, він захищав нашу країну на Донбасі. Так, боєць служив в 92-й окремій мехбригаді Збройних сил України (ЗСУ).

Причиною смерті військового називають важку хворобу.

Олексій Сировотко

Олексій Сировотко

gazeta.zp.ua

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Відзначається, що у Сировотко залишилася дочка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у лікарні Польщі помер український військовий, учасник бойових дій на Донбасі Микола Гладій.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Львів
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филипп филипыч
филипп филипыч
опять заголовок и сама статья имеют разный смысл
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70rus xxx
70rus xxx
Так это он нашел в окопе залежи угля?
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