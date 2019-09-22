Захищав Україну: у Львові в госпіталі помер молодий боєць ВСУ

У військовому госпіталі Львова помер 33-річний український військовий Олексій Сировотко.

Як повідомляє gazeta.zp.ua, він захищав нашу країну на Донбасі. Так, боєць служив в 92-й окремій мехбригаді Збройних сил України (ЗСУ).

Причиною смерті військового називають важку хворобу.

Олексій Сировотко gazeta.zp.ua

Відзначається, що у Сировотко залишилася дочка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у лікарні Польщі помер український військовий, учасник бойових дій на Донбасі Микола Гладій.

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