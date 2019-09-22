Захищав Україну: у Львові в госпіталі помер молодий боєць ВСУ

У військовому госпіталі Львова помер 33-річний український військовий Олексій Сировотко.
Як повідомляє gazeta.zp.ua, він захищав нашу країну на Донбасі. Так, боєць служив в 92-й окремій мехбригаді Збройних сил України (ЗСУ).
Причиною смерті військового називають важку хворобу.
Олексій Сировотко
gazeta.zp.ua
Відзначається, що у Сировотко залишилася дочка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у лікарні Польщі помер український військовий, учасник бойових дій на Донбасі Микола Гладій.
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