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11 січня • оновлено в 06:21
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"Захищає країну без громадянства": українців зворушила історія ізраїльського воїна ЗСУ

1.3т
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Українців вразила історія воїна Збройних сил України Григорія Пивоварова, який приїхав з Ізраїлю, щоб захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році, але досі не отримав громадянство.

Про бойовий шлях добровольця розповіли на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Пост зібрав під собою 5,3 тисячі лайків, близько 200 коментарів і понад 450 репостів.

"Роспропаганда називає Гришу "ізраїльським найманцем". Але це, як і все, що говорять про Україну російські "медіа", – брехня. Григорій Пивоваров дійсно громадянин Ізраїлю, який приїхав захищати Україну. Але він не найманець", – пишуть волонтери.

Вони розповіли, що ізраїльтянин воює на сході України з 2014 року. Спочатку чоловік прийшов на Майдан, а потім став штурмовиком "Айдару" і брав участь в найнебезпечніших операціях на Донбасі.

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"22 травня 2015 року. Спільна операція 93 ОМБр, "Дніпро-1" і 7 бата ДУК ПС. Я тоді ніс службу в 93-ій бригаді. Операція називалася "полонені на обмін". Окраїна Донецька, 5 км від "Республіки Міст". Після глибинної розвідки і щільного вогню ми взяли штурмом ворожий опорник і за дві хвилини знищили майже всіх бойовиків. Тоді ж ми взяли в полон Віктора Коробкіна з позивним "Москва", який був у терористів командиром взводу", – згадує Герой.

"Нас евакуювали просто з-під носа у ворога. Повна зачистка зайняла 10 хвилин. Все пройшло ідеально. Всіх загублених повернули, полоненого "Москву" поміняли на бійця "Куліша" з батальйону "Донбас". Це була ідеальна операція, якою я пишаюся. І про неї ще напишуть в світових підручниках з військової справи", – впевнений воїн.

Григорій Пивоваров

Григорій Пивоваров

Facebook "Повернись живим"

За більш ніж п'ять років війни Пивоваров встиг пройти всі найгарячіші точки фронту: Новий Айдар, Щастя, Металіст, "Фасад", Луганська ТЕЦ, Мар'їнка. Але, незважаючи на всі свої заслуги, він досі не має українського громадянства.

"Я від самого початку в 2014 році намагався отримати громадянство. Вирішив показати, що гідний України, і пішов воювати. Ось, досі доводиться доводити в ролі штурмовика, що можу отримати громадянство. У мене є поранення, УБД, військовий квиток, всі довідки. А громадянства немає", – каже Пивоваров.

"Боєць сміється, називаючи себе "ЗСУшне майно". І продовжує захищати нашу землю зі зброєю в руках. Не скаржачись і не здаючись", – написали про нього волонтери.

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У коментарях під історією ізраїльтянина, який став патріотом України, люди висловили безліч слів подяки за його позицію і героїзм.

"Григорію, велике дякую вам і низький уклін. Такі, як ви, і є справжні громадяни України. Так чому він досі не має нашого громадянства?", "Удачі вам, здоров'я і повернутися живим, а громадянство у вас буде", "Григорію, дякую вам! Багатьом українцям варто у вас повчитися патріотизму", "Ви наш справжній Герой! Дякуємо!", "Григорію, уклін вам. Такої віри більшості наших "українців", як у вас", – відзначають українці.

"Захищає країну без громадянства": українців зворушила історія ізраїльського воїна ЗСУ

"Захищає країну без громадянства": українців зворушила історія ізраїльського воїна ЗСУ

"Захищає країну без громадянства": українців зворушила історія ізраїльського воїна ЗСУ

"Захищає країну без громадянства": українців зворушила історія ізраїльського воїна ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало фурор відео з Пивоваровим, на якому він розповів, чому вирішив йти захищати Україну. Воїн зізнався, що вважає своїм головним ворогом "русскій мір". Крім того, ізраїльтянина глибоко зачіпає, що Росія намагається маніпулювати святими речами – Голокостом, Другою світовою війною, переписує історію.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Это каким недоумком нужно быть , чтобы мечтать о смене израильского гражданства на украинское . Это диагноз
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Суворов Александр
Суворов Александр
Защищает кого,пришедших к власти алигархов и бындеровских мразей,ну-ну,и который убивает мирняк за 1000 в день...о це да,"гарный захишничек"..твари!
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1
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Похвалили холуя, а он и рад
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