Західні регіони України завалило снігом: опубліковано фото

Мирослав Семенюк Суспільство 17:03, 29.11.2020 Оновлено: 18:04, 29.11.2020

На вихідних, 28-29 листопада, на заході України випав рясний сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, першим снігом замело Рівненську, Волинську, Львівську та Закарпатську області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у соцмережах з'явилися світлини засніжених Сарн, Рівного, Львова, Луцька та Ужгорода.

Перший сніг на метеостанції в Сарнах
Facebook Igor Klubuk
У місті Сарни випав перший сніг
Facebook Igor Klubuk
Сніг у Сарнах випав 29 листопада
Facebook Igor Klubuk
Сарни завалило снігом
Facebook Igor Klubuk
Сніг у Рівненській області
Facebook Igor Klubuk
Сніг випав у Рівному
Instagram @ yurakomar99
Перший сніг у Львові
Instagram @ lviv.roman.panas
Луцьк накрило снігом
Facebook Ілля Сай
Лучани діляться фотографіями першого снігу
Facebook Ілля Сай
Сніг у Луцьку випав 28 листопада
Facebook Ілля Сай
Ужгород засніжило
Facebook Сергій Денисенко
На Закарпатті мокрий сніг
Facebook Сергій Денисенко
Перший сніг в Ужгороді
Facebook Сергій Денисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною.

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