Західні регіони України завалило снігом: опубліковано фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
7,2 т.
З'явилися світлини засніжених Сарн, Рівного, Львова, Луцька та Ужгорода

На вихідних, 28-29 листопада, на заході України випав рясний сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, першим снігом замело Рівненську, Волинську, Львівську та Закарпатську області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у соцмережах з'явилися світлини засніжених Сарн, Рівного, Львова, Луцька та Ужгорода.

Перший сніг на метеостанції в Сарнах
У місті Сарни випав перший сніг
Сніг у Сарнах випав 29 листопада
Сарни завалило снігом
Сніг у Рівненській області
Сніг випав у Рівному
Перший сніг у Львові
Луцьк накрило снігом
Лучани діляться фотографіями першого снігу
Сніг у Луцьку випав 28 листопада
Ужгород засніжило
На Закарпатті мокрий сніг
Перший сніг в Ужгороді

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною.

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