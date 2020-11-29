Західні регіони України завалило снігом: опубліковано фото

На вихідних, 28-29 листопада, на заході України випав рясний сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, першим снігом замело Рівненську, Волинську, Львівську та Закарпатську області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у соцмережах з'явилися світлини засніжених Сарн, Рівного, Львова, Луцька та Ужгорода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною.