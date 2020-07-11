Західна Україна опинилася під загрозою потопів: опублікований прогноз

Ілюстрація: повені на заході України (джерело: Арсен Аваков в Twitter). Арсен Аваков в Twitter

У західних областях України найближчим часом очікуються зливи, які можуть призвести до чергових потопів.

Штормове попередження Український гідрометцентр опублікував ввечері в суботу, 11 липня, на сторінці в Facebook.

Підйоми води очікуються:

увечері 11 липня і протягом 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) – на 0,3-1,3 м;

12 липня на річках Закарпаття – на 0,3-1,0 м;

12-13 липня на річках басейнів Прута i Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) – на 0,2-0,7 м.

В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків. У місцях проходження сильних злив можливі:

формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць;

на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м;

на тлі підвищеної водності на р. Стрв'яж поблизу с. Луки (Самбірський р-н, Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в цілому на вихідних синоптики прогнозують в Україні теплу і комфортну погоду, місцями з дощами.