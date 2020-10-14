Захід України засипало снігом. Фото і відео

У середу, 14 жовтня, захід України засипало снігом. Опади випали в Карпатах і у Львівській області.

Про це повідомили на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook. Відповідні фото і відео також опублікували очевидці в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що температура повітря в Карпатах опустилася до -4 градусів. Зима прийшла в селище Славське Львівської області.

"Станом на 8:25 14.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4° С", – йдеться в повідомленні.

Сніг в західній Україні. "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook

В Україні пішов сніг. ВЕХА (Харків) у Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині цього тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися. Синоптики попередили про дощі, можливий навіть сніг