Захід України накриє сніговий шторм: оголошено третій рівень небезпеки

У Карпатах у понеділок, 2 березня, очікується сильна сніголавинна небезпека, якій присвоєно третій рівень.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Також на Прикарпатті та на Закарпатті очікується сильний вітер – до 25-30 м/с.

"2 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку зі снігопадами і хуртовиною очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

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