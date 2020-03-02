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2 березня • оновлено в 11:26
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Захід України накриє сніговий шторм: оголошено третій рівень небезпеки

1.4т
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У Карпатах у понеділок, 2 березня, очікується сильна сніголавинна небезпека, якій присвоєно третій рівень.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Також на Прикарпатті та на Закарпатті очікується сильний вітер – до 25-30 м/с.

"2 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку зі снігопадами і хуртовиною очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

Захід України накриє сніговий шторм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, яким буде березень-2020 в Україні.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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