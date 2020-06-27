Захід продовжить заливати: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 28 червня, дощі на заході України не припиняться. Зливи з грозами також прогнозують в північних і центральних областях.

При цьому на решті території країни буде жарко і сонячно, передає Укргідрометцентр. Стовпчик термометра покаже позначку +33 градуси.

Найтепліше буде на півдні України. Температура повітря вдень від +28 до +33 градусів, вночі – від +17 до +22. Без опадів.

Погода в Україні 28 червня

Сонце визирне також жителям східних областей. Там повітря вдень прогріється максимум до +19 градусів, вночі похолодає до +16.

На півночі і в центрі України 28 червня прогнозують дощі з грозами. Температура повітря від +27 до +30 вдень, вночі від +15 до +19 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури будуть перериватися хвилями холоду.