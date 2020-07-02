Захід і південь України накриє шторм: рятувальники попередили про небезпечні ділянки
Синоптики зробили штормове попередження в деяких регіонах України на четвер, 2 липня.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
У той же час очікується проходження максимального рівня дощового паводку на річці Дністер в створі поста с. Маяки (Біляївський район Одеської області).
Можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, городів та сільськогосподарських угідь в с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область).
На рiчках басейну Прип'ятi також очiкуються пiдйоми рiвнiв води, можливе затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнiвському районі та річки Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.
При цьому у східних областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня у східних і південних регіонах України оголошували штормове попередження через шквальний вітер.