Світ готується робити щеплення від COVID-19. Ми розібралися, коли вакцина буде доступна в Україні і хто її отримає

Через рік після початку пандемії коронавірусу світ опинився на порозі масової вакцинації від смертельної хвороби. В кінці листопада з'явилася інформація, що вакцину почали поширювати в Європі й США. Очікується, що почати масово робити щеплення можуть ще до різдвяно-новорічних свят.

Коли ж вакцина з'явиться в Україні і як буде відбуватися процес захисту населення від COVID-19 – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в 2021 році вакцинувати планують понад 20 мільйонів українців

У межах глобального механізму щодо забезпечення доступності вакцин COVAX Україна безкоштовно отримає 8 мільйонів доз. Але цей випадок передбачає подвійне введення дози, тому щеплення зможуть зробити 4 мільйонам осіб

Для ще 16 мільйонів громадян вакцину закуплять за гроші державного бюджету

Загалом планують витратити 2,6 млрд грн. Ще як фінансову допомогу влада планує залучити $ 50 млн від Європейського інвестиційного банку та $ 50-75 млн – від Світового банку

Насамперед планують зробити щеплення медикам, військовим, працівникам соціальної сфери і людям старшим за 60 років із соматичними захворюваннями (близько 7 млн осіб), які призводять до летального результату в разі захворювання на коронавірус.

Найбільш уразливі групи населення можуть отримати доступ до вакцини вже на початку 2021 року

Але більш широкий процес вакцинації очікується приблизно з літа

Щоб швидше отримати доступ до вакцин, Україні потрібно приєднатися до світових випробувань ліків

На думку депутатки від партії "Голос" і члена комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольги Стефанішиної, Україна отримає швидкий доступ до вакцинації тільки якщо приєднається до випробувань, які проходять зараз у всьому світі. У четвер, 3 грудня, депутати планують голосувати за відповідний закон, що дозволяє Україні приєднуватися до таких випробувань за спрощеною процедурою.

"Зараз цей процес займає по 5 місяців, і якщо закон пройде в парламенті – він скоротиться до 5 днів. Додатково Україна приєдналася до ініціативи COVAX, яка повинна надати нам низку вакцин. Цілком реально, що вже на початку наступного року зможемо отримати вакцину для найбільш вразливих груп населення. Це медики, педагоги, люди, які мають проблеми зі здоров'ям, і літні", – підтвердила депутатка OBOZREVATEL.

Правда, глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт ще два тижні тому зазначив, що процес вакцинації в Україні може початися в другій половині 2021 року. Мовляв, кожна країна буде отримувати майбутню вакцину в кількості, що дорівнює 20% від чисельності населення. ВООЗ вважає такий розподіл "справедливим", щоб дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії загалом. Робити щеплення будуть дорослим із високим ризиком, людям похилого віку та особам із окремими захворюваннями.

Українська біологиня й генетик з Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Оксана Півень підтвердила OBOZREVATEL, що вакцинація в умовах пандемії завжди відбувається "рівномірно".

За її словами, Україні вже зараз варто домовлятися з компаніями про постачання вакцини. Коротко про важливе:

Усе населення поділяють на хвилі – перша, друга, третя і четверта. До першої входять медики, вчителі, соціальні працівники, поліція, рятувальники. Люди, у яких багато соціальних контактів

Навіть великі фармацевтичні компанії не зможуть так швидко забезпечити вакцинами все людство, тому українській владі варто було б подати заявку на постачання вакцин від інших компаній, які успішно закінчують третю фазу випробувань

Щомісяця хтось говорить, що переходить на третю стадію [випробувань вакцини]. Незабаром на ринку з'явиться також китайська вакцина

Наступного року на ринку буде з десяток робочих препаратів від коронавірусу. Питання тільки в потужностях виробництва, чи зможуть ці компанії виготовляти їх у великих обсягах. Однак кожна з них може перекрити часткову потребу кожної з країн

Якщо вакцини в Україну постачатимуть приватні фармацевтичні компанії, то її теоретично можна буде купити за свій рахунок

За попередніми даними, ціна вакцини може коливатися в межах 20-50 доларів за дозу

Правда, депутатка Стефанішина запевнила, що МОЗ зараз не веде переговорів зі світовими виробниками вакцин про завезення препарату в Україну на комерційній основі.

За оцінкою провідних епідеміологів України та голови комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академіка НАНУ Сергія Комісаренка, вакцинацію від коронавірусу всіх охочих у країні можна буде завершити до кінця 2021-го року.

А тим часом у світі: