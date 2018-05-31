Захід дізнався: Епплбаум заявила про прорив України після 2014 року

Відома американська журналістка, історик і письменниця, лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум вважає, що імідж України у світі відчутно покращився за останні роки.

В інтерв'ю журналу "Новое время" вона зазначила, що інтерес до України на Заході, зокрема після 2014 року, значно зріс, передає УНІАН.

"Вона [Україна], на жаль, досі відома своєю корупцією, але також її знають як країну, яка воює з Росією за свій суверенітет. До 2014 року значна кількість європейців не знали, що таке Україна, або вважали її частиною Росії. Тепер Україна з'явилася як окрема держава і у свідомості європейців, і як місце на карті. Люди цікавляться її історією набагато більше, ніж раніше", - зазначила вона.

За словами Епплбаум, за останні роки на Заході з'явилося багато хороших книг, присвячених Україні, які знаходять свою аудиторію.

"Це монографії Тімоті Снайдера, Сергія Плохія. Аудиторії книг про Україну ще п'ять-шість років тому не було у Європі, а зараз вона точно є. Думаю, це багато що змінює", - підсумувала вона.

Енн Епплбаум відома своїми роботами, присвяченими новітньій історії Східної Європи. За свою книгу про ГУЛАГ вона у 2004 році була удостоєна Пулітцерівської премії, а минулого року презентувала нову роботу "Червоний голод: війна Сталіна проти України".