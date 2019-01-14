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Захарченко живий? У скандальному відео вбивства ватажка ''ДНР'' знайшли нестиковку

10.8тЧитати матеріал російською

Відео, на якому відображено вбивство ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, могло бути постановочним.

Сумніви в достовірності кадрів висловив відомий український режисер Сергій Лозниця, передає Укрінформ. За його словами, легко помітити нестиковку.

"Відео дуже непереконливе. Зроблене людиною, яка не стежила за script-continuity ("за сценарієм"), не стежила за другим планом. Якщо ви уважно подивитеся і розберете його, ви побачите, що машини перебувають у різних положеннях. Вони фізично не можуть перескочити в інше місце за ті буквально три або п'ять секунд", – наголосив Лозниця.

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Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Корреспондент

На думку режисера, оператор відео не приділив уваги також і спецефектам.

Сергій Лозниця

Сергій Лозниця

bit.ua

"Будь-яка людина може самостійно досліджувати його. Подивіться на другий план. Там спецефекти дуже погано зроблені. Там цей вибух, все розлітається. Дуже погано все це зроблено. Хоча, може, все насправді так і є. Може, це тільки моє враження", – припустив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Захарченка стало відомо 31 серпня 2018 року. Ватажок "ДНР" загинув у центрі окупованого Донецька в результаті потужного вибуху.

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Тема
Вбивство Олександра Захарченка
Особи
Олександр ЗахарченкоСергій Лозниця
Місце
Україна
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Донбасс-это сплошные нестыковки-где изоболие, где кисельные берега? где жисть по багатаму?-опять наебали рабов.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не, ну Матарылу со стен лифта в натуре долго соскребали, да и Киви зажарили до уголька, поэтому покоритель Рейкьявика скорее всего слушает Кабзона "вживую"
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