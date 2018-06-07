У "ДНР" Олександра Захарченко, швидше за все, змінить голова так званої Народного ради республіки Денис Пушилін. – Ред.

Так зміна не призведе ні до яких наслідків. Абсолютно нічого не поміняється. Просто відбувається тасування. Це абсолютно типова ситуація, коли свиню відтягують від корита, коли вона вже втрачає береги - не контролює свої дії. Одного діяча, якщо зажерся, міняють на іншого. Від таких рокіровок ситуація не буде змінена, тому що рішення, хто буде очолювати в певний період часу цю так звану владу, приймаються не в "ДНР", а у Кремлі.

З більшою вірогідністю це рішення Кремля пов’язане з тим, що внутрішні розбірки заважають ефективному виконанню його наказів. Захарченко можливо подумав, що вже є абсолютно самостійною персоною і тому можливо почав ігнорувати накази, які надходять з центру. Власне тому він і стає непотрібним. Приблизно так саме відбулось з Плотницьким. Після цього нічого не змінилось.

Вони є маріонетковими діячами окупаційної адміністрації, від заміни одної персони на іншу ситуація там не зміниться якісно і кількісно.

Після заміни Захарченко може зникнути, з ним може статися якась катастрофа, або він просто переїде десь у Підмосков’я і буде там жити на своїй дачі чи ще десь. Це вже не має значення, він від початку своєї діяльності був політичним трупом, зомбі – поки він виконував певні накази, він був корисним і потрібним. З того моменту, як він перестав бути корисним і потрібним, він став нецікавим абсолютно нікому.

Нас, як Україну, цікавить, щоб Захарченко залишився живим для того, щоб він був присутнім на трибуналі, присвяченому злочинам, що він вчинив під час свого перебування на Донбасі.