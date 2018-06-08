"Це серйозно": Захарченку відповіли на "новий Іловайськ"

Збройні сили України в стані не допустити повторення Іловайського і Дебальцевського котлів, якими загрожує українським військовим глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

У коментарі OBOZREVATEL екс-командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський заявив, що можливість повторення котла на Донбасі буде залежати від керівництва нашого оборонного відомства. При цьому військовий впевнений, що "наша армія цілком в змозі не допустити цього".

"Ви знаєте, приказку:" Краще лев на чолі стада баранів, ніж, баран на чолі стада левів". Тому все залежить від керівництва нашої армії. Але наша армія в змозі вирішити всі ці питання без допомоги ззовні", - сказав Войцеховський.

Однак екс-комбат радить серйозно ставиться до таких заяв глави терористів.

"Тут багато чинників, тут і страх, і все інше, але справа все в тому, що щур - істота набагато менше людини, але в той же час, щура ніколи не потрібно заганяти в кут, якщо не буде виходу, вона навіть на людину кинутися. Так само і тут. Тобто, до всього потрібно ставитися серйозно. А насправді не так багато від цього ж Захарченко залежить, це більше залежить від його господарів", - зазначив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в невизнаній "ДНР" Олександра Захарченко, швидше за все, змінить голова так званого "Народної ради республіки" Денис Пушилін.