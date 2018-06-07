"ДНР" пригрозила ЗСУ котлом: Селезньов сказав, як Україна відповість

Збройні сили України в змозі протистояти агресії проросійських терористів на Донбасі і не допустити повторення Іловайського та Дебальцівського котлів, якими погрожує голова так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

В коментарі OBOZREVATEL екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов пояснив, що реакція Захарченка на дії Операції Об'єднаних сил на Донбасі цілком природна, однак ЗСУ в змозі протистояти агресії терористів.

"Чи в силах ЗСУ зараз протистояти цій агресії, то безумовно, тому що рівень підготовки, навченості та забезпеченості ЗСУ нині набагато кращий. Завдяки міжнародній підтримці ми маємо відповідні запаси зброї та боєприпасів, в тому числі, високотехнологічну зброю, на кшталт американських Javelin", - каже Селезньов.

За його словами, Україну не має дуже цікавити, які дії будуть приймати терористи, адже розмова з ними має бути короткою: "Або вони здаються, або вони знищуються".

Та при цьому Селезньов зазначив, що незважаючи на міць української армії, треба розуміти, що "ворог дуже підступний і часу на те, щоб розслаблятися ніколи ні в кого немає, адже провокації можуть бути, і провокації з достатньо серйозними наслідками".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у невизнаній "ДНР" Олександра Захарченко, швидше за все, змінить голова так званої "Народного ради республіки" Денис Пушилін.