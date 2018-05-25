Росія нападе на Україну в липні? Селезньов пояснив загрозу "великої війни"

Говорити про небезпеку підготовки РФ до широкомасштабних військових дії на території України після проведення Чемпіонату світу-2018 у липні поки не варто.

У коментарі OBOZREVATEL екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав, що заяви Турчинова скоріше за все виходять з проведення паралелей, пов'язаних з діями РФ після завершення зимової Олімпіади-2014. Можна пригадати дії РФ у ході проведення Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, коли під прикриттям форумів світового масштабу російсько-терористичні війська вдерлися в Грузію.

"Я ж виходжу з наступного, дії РФ в першу чергу залежать від рівня та можливості стримування російської агресії з боку України. Адже якщо ціна російської агресії для РФ буде надзвичайно висока внаслідок ефективних дій, спрямованих на нейтралізацію такої агресії, тобто фактично на відбиття агресії російських терористичних військ, то безумовно російські вояки та їх керманичі на таку авантюру не підуть", – сказав він.

Заява секретаря РНБО, за словами Селезньова, призначена довести Росії свою готовність відбити будь-які атаки.

"Саме одна з ключових причин таких заяв секретаря РНБО пов'язана саме з тим, аби дати чіткий меседж РФ: "Ми знаємо про ваші наміри, ми готові на них адекватно реагувати, і у нас для цього є відповідні сили та засоби", - прокоментував він.

Говорячи про готовність сил і можливої потреби мобілізації у разі погіршення ситуації в зоні проведення ООС, екс-спікер послався на міністра оборони України Степана Полторака, який повідомив, що у ЗСУ достатньо сил та засобів, наявних для виконання завдань по всій території України, і відповідно, в першу чергу, в районі проведення ООС.

Новини США назвали Донбас найнебезпечнішим місцем для російськомовних

"Тому, як мені відомо, питання проведення мобілізації взагалі не на часі. Тим більше, ми маємо враховувати той факт, що за проведені попередні 6 хвиль мобілізації ЗСУ мають підготовлений та навчений оперативний резерв, який на сьогодні складає близько 150 тис. військовослужбовців, які нині перебувають у запасі. То ж в України є достатньо сил та засобів аби в найкоротші терміни, у разі необхідності, значно посилитися", – розповів Селезньов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після звільнення Південного (Чигарі) у Донецькій області українські сили можуть перейти до звільнення селищ Широка Балка та Озерянівка, які розташовані поруч із окупованою Горлівкою.