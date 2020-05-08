Загроза "посиленого спалаху": журналіст вказав на "прокол" МОЗ із коронавірусом в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні може бути набагато гірша, ніж свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.

Про це заявив журналіст Дмитро Копій у Facebook, звернувши увагу на масштаби тестування населення на COVID-19.

Він зазначив, що в Росії на один мільйон осіб припадає майже 33 тисячі тестів, у Білорусі більше 24 тисяч, тоді як в Україні – 3 466.

"Що це значить? Це означає, що ми фактично не знаємо реальної ситуації з коронавірусом у країні. Тестів робиться дуже мало. Реальна ситуація може бути набагато гірша, ніж є. Влада під тиском людей пом'якшує карантин, але й сама не розуміє, що буде далі. А далі може бути посилений спалах", – побоюється він.

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Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 8 травня, в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження COVID-19.