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8 травня • оновлено в 21:50
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Загроза "посиленого спалаху": журналіст вказав на "прокол" МОЗ із коронавірусом в Україні

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Ситуація з коронавірусом в Україні може бути набагато гірша, ніж свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.

Про це заявив журналіст Дмитро Копій у Facebook, звернувши увагу на масштаби тестування населення на COVID-19.

Він зазначив, що в Росії на один мільйон осіб припадає майже 33 тисячі тестів, у Білорусі більше 24 тисяч, тоді як в Україні – 3 466.

"Що це значить? Це означає, що ми фактично не знаємо реальної ситуації з коронавірусом у країні. Тестів робиться дуже мало. Реальна ситуація може бути набагато гірша, ніж є. Влада під тиском людей пом'якшує карантин, але й сама не розуміє, що буде далі. А далі може бути посилений спалах", – побоюється він.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 8 травня, в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Копій
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Горенко Иван
Горенко Иван
Количество проведенных тестов на россии и в Белоруссии никак не повлияло ни на развитие эпидемии в этих странах ни на фальсификацию ними статистики заболеваний и смертности. В Украине тестов проводится в 2 с лишним раза больше (на душу населения) чем в Японии - об этом показателе паникеры почему-то скромно умалчивают. Зачем на меня сегодня портить тест, если я точно знаю, что не инфицирован? Если завтра появятся характерные симптомы - значит нужно обратится за тестом. Делать тесты всем подряд имеет смысл если есть возможность делать их каждому хотябы раз в сутки. Если нет - значит только по мере необходимости.
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