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22 березня • оновлено в 02:27
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Загроза коронавірусу: доктор сказала, чи можна дітям гратися на вулиці

2.1т
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У зв'язку з карантином і загрозою коронавірусу дітям, як і дорослим, необхідно обов'язково зберігати соціальну дистанцію.

Як передає ВВС, американський доктор Кері Альтгофф підкреслила, що не рекомендується наближатися один до одного менше ніж на два метри.

Тому футбол, баскетбол та інші спортивні ігри дітям на час доведеться забути. Проводити час на ігровому майданчику теоретично можливо, однак на практиці соціальну дистанцію мало хто витримує, піддаючись ризикам.

Альтгофф зазначила, що вірус може жити на деяких поверхнях по кілька днів, тому торкатися спортивних споруд та інвентарю на майданчиках також досить небезпечно.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 21 березня в Україні виявлено 47 хворих коронавірусом. Більше половини з них – в Чернівецькій області.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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