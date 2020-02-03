"Загроз стає більше!" Синоптики стривожилися через клімат в Україні

В Україні простежуються аномальні кліматичні зміни, які несуть багато загроз для населення.

Про це заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає "Апостроф".

За її словами, періодична посуха – не єдина проблема, яка стала частіше простежуватися в Україні.

"Посуха одне з таких явищ. Зливи стають більш інтенсивними. Якщо випадає град, то все частіше він має великий діаметр. Більш потужними стають шквали, зростає швидкість вітру при шквалах. Частіше виникають смерчі. Зараз вони спостерігаються уже навіть у березні та вересні. Зростає тривалість періоду з грозами, шквалами, градом. А оскільки ці явища стають більш інтенсивними, то і загроз, пов’язаних з ними також стає більше. Зростає кількість спекотних днів та тривалість спекотного періоду", – розповіла Балабух.

Особливо небезпечні такі явища в великих містах.

"Адже місто додатково створює острів тепла за рахунок великої забудови, великої кількості автомобілів і асфальтованих територій, а також малого відсотка зелених зон. Цей ефект острова тепла додатково дає нам 10 і більше градусів", – зазначила вона.

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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