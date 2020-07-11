Заговорити голосом Путіна може будь-хто: журналісти розкрили "секрет" плівок Деркача

З допомогою програми "Парадіст" заговорити голосом російського президента Володимира Путіна може будь-який користувач.

Про це своїх сторінках у Facebook розповіли українські журналісти та блогери Марія Мадзігон та Андрій Луганський. На їх думку, таким чином будь-хто міг зробити "плівки Деркача", на яких, начебто п’ятий президент України Петро Порошенко веде люб’язну бесіду з колишнім російським колегою.

"З допомогою цієї програми Путін своїм голосом може навіть привітати вас з Днем народження. В програмі є чимало шаблонів з різними російськими зірками в тому числі, і якимось чином туди потрапив і Зеленський", – наголосила Мадзігон.

Журналістка на відео також показала, як саме монтуюються плівки та як правильно ріжеться звук так, щоб голос був схожий на манеру розмови Путіна.

Андрій Луганський скористався програмою і записав сатиричне відео, на якому президент Володимир Зеленський у розмові із Путіним зізнається, що це він публікує плівки, бо йому страшно.

"Мені сниться Порошенко і його порохоботи. Вони називають мене поганими словами і відправляють у Ростов. Володимир Володимирович, забери мене звідси", – сказав він.

"Мені здається, Порошенко може стати наступним президентом", – відповідає йому голос, схожий на Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що всередині України відбувається потужна інформаційна російська агресія. Так він прокоментував оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем плівки розмови між двома особами, голоси яких схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.