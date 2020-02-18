Загострення боїв на Донбасі: з'явилися перші дані про жертви серед бійців ЗСУ

Внаслідок запеклих боїв на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені.

У коментарі OBOZREVATEL у пресцентрі ОТУ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування у районі н.п. Горіхове.

Війна на Донбасі "Бігмір"

"У зоні відповідальності ОТУ "Північ" противник пройшов до активних наступальних дій. Під вогневим прикриттям артилерії 122-мм калібру та 152-мм гармат, вони здійснили прорив через лінію розмежування у районі н.п. Горіхове", – повідомив спікер прессцентру Віталій Кирилов.

За його словами, станом на 9:30 бої тривають. На жаль, серед бійців ЗСУ є втрати.

"На жаль, серед наших військовослужбовців є один загиблий, ще чотири поранені. Двоє з них евакуйовані та доставлені до медичного закладу. Ще двоє отримують допомогу на місці, тривають заходи задля їхньої евакуації", – сказав він.

Наразі бійці ЗСУ відповідають на вогонь противника з усього наявного піхотного та артилерійського озброєння на цьому напрямку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. Внаслідок бою, який на ранок 18 лютого триває біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram