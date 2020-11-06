"Загони Путіна" відмовилися визнати результати виборів президента США

Представники неформального російського руху "Загони Путіна" заявили, що не визнають президентські вибори в США.

Відповідне відеозвернення з'явилося на каналі руху в YouTube. Його члени закликали всю світову спільноту вчинити так само.

Палкі прихильники президента РФ Володимира Путіна назвали вибори в США "вакханалією" і "потворним шоу".

Вони заявили, що американці "лізуть в політичне та внутрішнє життя інших країн, а у себе порядку навести не можуть".

"Позорище на весь світ! Те, як проходять вибори в США, – це вакханалія і порушення всіх людських прав в країні... Слава богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці!" – йдеться в заяві.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що кандидат від Республіканської партії, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить позовами результати виборів у всіх штатах, де перемогу у нього вирвав кандидат-демократ Джо Байден. Він підозрює шахрайство на виборах і підтасовування голосів.