"Загнали, як у стійло": в мережі з'явилося показове відео з Криму

У мережі показали, як в анексованому Криму при посадці на катер пасажирів на виході до причалу підганяли, придавивши залізними воротами.

Відповідне відео опублікували на сторінці 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в Севастополі 9 листопада при посадці на катер за маршрутом "Північний – Південний бік".

З'явилося показове відео з катера в Криму Скріншот із відео

"Стійло. Кримнашисти скаржаться, що їх там давлять. Ставляться як до тварин. А що думали? На РФ всюди так", – сказано в підписі.

Севастополь. Посадка на катер Північна-Південна сторона.

Стійло))) кримнашісти скаржаться, що їх там тиснуть. Ставляться як до тварин. А що думали? На рф всюди так) 09.11 pic.twitter.com/9OB8YSF9FN - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) November 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували показові фото з кримського магазину з радянськими одеколонами на прилавку.

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