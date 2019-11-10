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10 листопада • оновлено в 10:20
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"Загнали, як у стійло": в мережі з'явилося показове відео з Криму

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У мережі показали, як в анексованому Криму при посадці на катер пасажирів на виході до причалу підганяли, придавивши залізними воротами.

Відповідне відео опублікували на сторінці 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в Севастополі 9 листопада при посадці на катер за маршрутом "Північний – Південний бік".

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З'явилося показове відео з катера в Криму

З'явилося показове відео з катера в Криму

Скріншот із відео

"Стійло. Кримнашисти скаржаться, що їх там давлять. Ставляться як до тварин. А що думали? На РФ всюди так", – сказано в підписі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували показові фото з кримського магазину з радянськими одеколонами на прилавку.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Mega Death
Mega Death
По сравнению с тем скотство , что у устраиваю с xoxложепыми батраками пересекающими границу Польши в поисках пропитания, здесь можно сказать рай. ))
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