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8 січня • оновлено в 14:49
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Канада відреагувала на авіакатастрофу літака МАУ

3.6т
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Офіційна Канада проінформована про авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані авіакомпанії МАУ, в якій загинуло 63 канадці, однак через різницю в часі офіційний коментар буде пізніше.

Про це OBOZREVATEL повідомили в посольстві Канади в Україні. Нагадаємо, різниця в часі поміж Україною та канадською столицею Оттава складає мінус 7 год від київського часу.

Авіакатастрофа літака МАУ

Авіакатастрофа літака МАУ

Кореспондент.нет

"Всю інформацію ми отримуємо від українського уряду та Міністерства закордонних справ. Оттава в курсі, але через різницю в часі офіційний коментар буде пізніше. Ми знаємо рівно стільки, скільки знає вся Україна", – зауважили там.

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У МАУ був суперпотужний двигун, чому він загорівся саме в Ірані?

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (усього 176 осіб), розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). Як повідомляє агентство Tasnim, літак прямував до Києва. ЗМІ уточнюють, що Boeing 737 зазнав аварії через технічні проблеми біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. В авіакатастрофі загинули 11 українців.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Спят??? Трюдо не разбудить??Узнаем ...когда соизволит проснуться?)))))))))))))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Всю информацию мы получаем от украинского правительства и Министерства иностранных дел " Это-то и настораживает : " Абсолютные брехуны"
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