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13 вересня • оновлено в 16:52
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Загинули зі зброєю в руках: Маріуполь попрощався із морпіхами. Фото і відео

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У п'ятницю, 13 вересня, жителі Маріуполя і українські захисники попрощалися із загиблими морськими піхотинцями з 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ – прапорщиком Миколою Обухівським і матросом Олександром Лінчевським.

Фото з траурної церемонії прощання з Героями опублікував сайт 0629.com.ua. Нагадаємо, чоловіки загинули в ніч з 11 на 12 вересня при снайперському обстрілі. Це сталося поблизу Павлополя, на Маріупольському напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Морпіхи виконували свою бойову задачу і загинули зі зброєю в руках. Вони отримали смертельні поранення в голову і шию.

Також житель Маріуполя Микола Рябченко поділився на своїй сторінці у Facebook відео з прощання із загиблими Обухівським і Лінчевським.

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Микола Обухівський і Олександр Лінчевський

Микола Обухівський і Олександр Лінчевський

Facebook 1 окремого батальйону морської піхоти

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Борт, на якому тіла Героїв повезуть додому

Борт, на якому тіла Героїв повезуть додому

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Побратими загиблих Героїв

Побратими загиблих Героїв

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Побратими загиблих Героїв

Побратими загиблих Героїв

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Побратими загиблих Героїв

Побратими загиблих Героїв

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Олександр Лінчевський

Олександр Лінчевський

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Попрощатися з захисниками прийшли прості городяни

Попрощатися з захисниками прийшли прості городяни

0629.com.ua

Микола Обухівський

Микола Обухівський

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі

0629.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня загинув один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня бійці полку Національної гвардії України "Азов" попрощалися із загиблим побратимом Едуардом Шаховим (Шахом). В останню путь вони провели його на Світлодарській дузі, де і загинув Герой.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Маріуполь
Тег
Збройні сили України
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Чота на коленях никто не стоит..
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