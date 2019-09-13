Загинули зі зброєю в руках: Маріуполь попрощався із морпіхами. Фото і відео

У п'ятницю, 13 вересня, жителі Маріуполя і українські захисники попрощалися із загиблими морськими піхотинцями з 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ – прапорщиком Миколою Обухівським і матросом Олександром Лінчевським.

Фото з траурної церемонії прощання з Героями опублікував сайт 0629.com.ua. Нагадаємо, чоловіки загинули в ніч з 11 на 12 вересня при снайперському обстрілі. Це сталося поблизу Павлополя, на Маріупольському напрямку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Морпіхи виконували свою бойову задачу і загинули зі зброєю в руках. Вони отримали смертельні поранення в голову і шию.

Також житель Маріуполя Микола Рябченко поділився на своїй сторінці у Facebook відео з прощання із загиблими Обухівським і Лінчевським.

Микола Обухівський і Олександр Лінчевський Facebook 1 окремого батальйону морської піхоти

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Борт, на якому тіла Героїв повезуть додому 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Побратими загиблих Героїв 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Побратими загиблих Героїв 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Побратими загиблих Героїв 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Олександр Лінчевський 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Попрощатися з захисниками прийшли прості городяни 0629.com.ua

Микола Обухівський 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Прощання із загиблими морськими піхотинцями в Маріуполі 0629.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня загинув один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, в ніч на 6 вересня бійці полку Національної гвардії України "Азов" попрощалися із загиблим побратимом Едуардом Шаховим (Шахом). В останню путь вони провели його на Світлодарській дузі, де і загинув Герой.

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