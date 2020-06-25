Старих виносили на руках, а тварини потонули: як західна Україна виживає після потужної повені

Сильні дощі на заході України призвели до страшних наслідків. Кілька днів річки виходили з берегів, зсуви руйнували дороги, а гірські струмки перетворилися на потоки. Стихія забрала життя трьох осіб. Зараз постраждалі підраховують збитки.

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Жертви стихії

У результаті негоди відрізаним від цивілізації виявилося невелике село Дземброня на Івано-Франківщині. Там загинула літня жінка Марія Новорук.

"Вона поверталася увечері з роботи, йшов дощ. І берег річки почав валитися, Марія опинилася у воді. Плавати не вміла, тому не змогла звідти вибратися", – розповідає місцева жителька Катерина.

Також неподалік від цього населеного пункту вода змила машину з водієм і пасажиром. Один із них вважається зниклим безвісти.

Річки виходили з берегів ДСНС Івано-Франківської області

У самої Катерини четверо дітей. Тепер вони змушені жити без світла й інтернету. "Мости знесло, дороги зруйнувало, ми виявилися відрізаними від магазинів. Поки тримаємося на своїх запасах. Але немає хліба, борошна і дріжджів, щоб його спекти. Ні цукру, масла. Ми ж не знали, що таке трапиться", – уточнює вона.

За словами жінки, відновлювальні роботи в їхньому районі вже почали. "Техніка працює на центральній дорозі кілометрів за п'ять від нас. Вони прибирають землю, а вона знову сповзає. Камені падають. Сьогодні дощ уже припинився, може, швидше справа піде", – каже мама чотирьох дітей.

Від води постраждало й відоме курортне селище Яремче. Тут зруйновано дорогу, яка пошкодила водогін. Зараз ведуться ремонтні роботи.

Затопило підвал, і всі запаси зникли

Біди накоїла стихія і в Закарпатті. Найбільше постраждали села Ясеня, Луг, Ділове.

У Ясинях місцеві жителі розповідають, що про велику воду знали, але ніхто не попередив про такі масштаби.

"Затопило деякі будинки, зруйнувало дорогу. Гірські струмки перетворилися на потоки води, які мчали зверху, почалися зсуви. Ми пережили два страшних дні, які можна порівняти тільки з повінню 2008 року. Не спали всю ніч, тому що вода зайшла на перший поверх. Усе, що можна було, підняли нагору. Затопило підвал, усі наші запаси зникли. Змило весь город, знесло частину паркану. Я весь день проплакала, бо відновлювати доведеться власними зусиллями. Але врожаю немає, кури потонули ", – зі сльозами розповідає місцева жителька.

Вулиці села Луг так само перетворилися на бурхливі річки. Селяни кажуть, що дощ тривав недовго, але село перетворив на Венецію.

Село Луг на Закарпатті Facebook Тетяни Піцур

Село Луг на Закарпатті Facebook Тетяни Піцур

"Небо немов прорвало. Через 10 хвилин вулиці перетворилися на річки, вода руйнувала покриття, тому що мчала потоком. Деякі двори по коліно залило водою. Я такого ще не пам'ятаю! Усі городи під водою, підвали залиті, у когось машину знесло. Дивом не потонув ніхто", – зазначає пенсіонерка Марія.

Старих виносили на руках

Не можуть отямитися від потопу й жителі н. п. Банилів на Буковині. "У нас затопило половину села. Дощ почався під вечір. Ми з другом переїжджали міст, а хвилин через сорок його вже не було видно, на метр пішов під воду. Люди кажуть, що в будинках води до 15-20 см, усе, що могли, з підлоги поставили на столи. Але ремонт очікує немаленький", – згадує селянин Микола.

Повінь на Буковині ДС НС у Чернівецькій області

Ще один житель Банилова Валентин уточнив, що в 2008 році село теж затопило. "Тільки тоді вода зруйнувала береги в іншому місці, після того їх зміцнили. Тепер біда прийшла з іншого боку, прорвало нижню дамбу", – говорить він.

Вода ледь не погубила літніх людей. За словами місцевої мешканки Влади, сусіди виносили на руках старих, які не можуть пересуватися, й переносили їх у безпечніші місця.

Вона розповідає, що в неї теж вода стоїть у будинку. "Вода залила будинки, літні кухні, змила городи, у декого зруйнувала паркани. Втопилися домашні тварини: свині, кури, кролики, у когось навіть качки загинули. У хаті вода нижче коліна. Меблі, техніка – все постраждало. Власними зусиллями відновити все це буде неможливо, сподіваємося лише на допомогу", – зазначає жінка.