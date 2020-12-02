На Закарпатті в ДТП з фурою загинула сім'я з юними футболістами: подробиці трагедії

На Закарпатті на трасі Київ-Чоп сталася аварія, в результаті якої загинули п'ятеро людей, члени однієї сім'ї. Серед жертв – брати Євген і Олександр Кудря, 13-річні футболісти ФК "Соколята".

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На зустрічній смузі "спіймали" фуру

Страшна аварія трапилася в понеділок, 30 листопада, приблизно о 13:30 біля села Лалово. За попередніми даними поліції, ВАЗ, в якому були підлітки, виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з фурою SCANIA. Удар був такої сили, що від легковика практично нічого не залишилося.

Рятувальниками довелося за допомогою спеціальних інструментів діставати тіла. Четверо осіб загинули на місці, ще один підліток помер в лікарні.

За кермом ВАЗа перебував 65-річний водій, дідусь Жені й Саші Кудрі. Окрім нього загинули мама братів і їхній вітчим.

Місце трагічної аварії Національна поліція

Рятувальники діставали з авто тіла. сайт ИВД

Брати жили футболом

Раніше брати захоплювалися карате, займалися в секції в тренера Романа Маслигана. Він останнім часом вів уроки фізкультури в школі №1 в Мукачеві, де і навчалися підлітки. На своїй сторінці колишній тренер написав, що востаннє бачив хлопців на уроці, коли вони грали у футбол.

Протягом останніх двох років брати-двійнята Женя і Саша грали у футбольному клубі "Соколята" в Мукачеві.

Загинули Євген та Олександр Кудря Facebook Іри Шапетко

Як розповіли нам у самому клубі, це були два дуже скромних хлопця. "Їм доводилося в житті дуже нелегко. Мама тяжко працювала, у неї був магазин, де вона торгувала одягом. Тренер їм завжди казав, що, хлопці, старайтеся, грайте. Це ваше майбутнє. Ви ж бачите, як непросто живеться вашій мамі. Але вона для вас старається. І вони слухали", – кажуть у клубі.

Напередодні загибелі брати брали участь у футбольному турнірі, який проходив у Тячеві. Зіграли "Соколята" добре, тренер похвалив Сашу і Женю за відмінну гру. Після змагань усі поверталися додому на автобусі.

Тренер їх так і не дочекався

Мама хлопчиків зателефонувала тренеру і попросила висадити синів на контрольному посту недалеко від Хуста, звідти їх забрав дідусь і вони поїхали в село. А вже в понеділок вони поверталися в Мукачево. Потрібно було йти в школу, та й мало бути тренування.

Раніше хлопці захоплювалися карате Facebook Романа Маслигана

Але того дня брати на тренування так і не прийшли. Тренер кілька разів їм телефонував, але слухавку ніхто не взяв. Вирішили, що, напевно, затрималися в селі у бабусі з дідусем.

Але й у вівторок їх не було. Тренер нічого не знав, поки на заняття не прийшов однокласник хлопчиків. Він плакав і сказав, що Саня і Женька розбилися. Для самого тренера це теж стало ударом, адже він виховував їх з нуля і хвилювався за кожного, як за власну дитину.

Зараз у поліції розслідують обставини аварії. Жителі Закарпаття в коментарях пишуть, що на цій ділянці дороги ДТП не рідкість. Деякі вважають, що й вантажівки тут перевищують швидкість, траса ж міжнародна, і рух жвавий. Але причини аварії повинні назвати слідчі.