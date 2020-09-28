Загиблий в Ан-26 офіцер за хвилини до загибелі писав 7-річній доньці

28-річний штурман Олексій Остапенко, який загинув у катастрофі Ан-26 в Чугуєві, за кілька хвилин до загибелі переписувався в телефоні зі своєю 7-річною донькою.

Про це в сюжеті ТСН розповіла дружина загиблого офіцера Олена Остапенко. Дівчинка заспокоювала маму, коли чоловік перестав виходити на зв'язок.

"Мені дитина сказала: "Мама, почекай. Він, може бути, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу цю переписку. Мене це не те, щоб зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в це момент", – розповіла Остапенко.

Переписка Остапенко з донькою Скріншот

Переписка Остапенко з донькою Скріншот

В опублікованих скріншотах листування показано, що дівчинка писала батькові: "тато, ти живий? Тут впав літак".

За її словами, чоловік після цього трагічного польоту повинен був отримати кваліфікацію першого класу. Вона додала, що він жив своєю роботою і знав, як її робити.

Остапенко з донькою і дружиною Скріншот

"Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків", – згадувала вона .

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано повний список курсантів і офіцерів з Ан-26.