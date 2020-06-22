Загиблий під час затримання в Дніпрі поліцейський став оперативником усього за тиждень до трагедії

Колеги поліцейського Дарвіна Потуданського, який загинув під час затримання злочинця в Дніпрі, розповіли про те, яким запам'ятали товариша по службі. За їхніми словами, він був відмінним, життєрадісним другом.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, Дарвін Потуданський потрапив у Шевченківське відділення поліції Дніпра в серпні 2014 року – після служби в армії і роботи тренером у юнацькій спортивній школі. З 2015 року він працював інспектором сектору професійної підготовки кадрового забезпечення, а в 2020 – усього за тиждень до трагедії – вирішив повернутися до роботи оперативника.

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього Відділ комунікації Національної поліції України

"Дарвін тільки прийшов до карного розшуку Шевченківського відділення поліції, а мені вже здавалося, що він завжди працював у нашому колективі. Говорив, що хоче працювати на землі. Багато тренувався, тому що в майбутньому мріяв стати співробітником підрозділу КОРД. Дарвін був надійним напарником, я з ним почувався в безпеці", – розповів поліцейський Богдан Черепій, на руках у якого і загинув Дарвін.

За словами близького друга поліцейського, Дениса Черепа, той завжди був готовий прийти на допомогу, а в житті хотів бути щасливим у колі сім'ї, побудувати кар'єру і багато подорожувати.

"Він мріяв про світле майбутнє і мав багато цілей у житті. Цінував свою сім'ю, рідних і друзів. З дитинства займався спортом, любив природу, гори. Подорожі, сім'я, кар'єра – такими були його мрії на найближче майбутнє", – розповів Денис.

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього Відділ комунікації Національної поліції України

Колега Дарвіна Яна колись проходила з ним первинну професійну підготовку. Їй поліцейський запам'ятався гарним другом, який завжди міг підбадьорити.

"У моїх спогадах Дарвін завжди залишиться добрим другом, який завжди підбадьорить і пожартує. Він ніколи не пройде мовчки, якщо побачить, що ти в поганому настрої. Теплі спогади від пів року нашого спільного навчання залишаться в моїй пам'яті назавжди", – поділилася вона.

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього Відділ комунікації Національної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі затримали чоловіка, який вистрілив в оперативного співробітника Шевченківського відділення поліції. Від отриманих травм 30-річний міліціонер Дарвін Потуданський помер на місці.