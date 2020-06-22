МоваЯзык

Топтеми:

Загиблий під час затримання в Дніпрі поліцейський став оперативником усього за тиждень до трагедії

Антон Малиновський
Антон Малиновський
Суспільство
4,3 т.
Колеги Дарвіна Потуданского поділилися спогадами про нього

Колеги Дарвіна Потуданского поділилися спогадами про нього (джерело: відділ комунікації Національної поліції України)

Колеги поліцейського Дарвіна Потуданського, який загинув під час затримання злочинця в Дніпрі, розповіли про те, яким запам'ятали товариша по службі. За їхніми словами, він був відмінним, життєрадісним другом.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, Дарвін Потуданський потрапив у Шевченківське відділення поліції Дніпра в серпні 2014 року – після служби в армії і роботи тренером у юнацькій спортивній школі. З 2015 року він працював інспектором сектору професійної підготовки кадрового забезпечення, а в 2020 – усього за тиждень до трагедії – вирішив повернутися до роботи оперативника.

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього Відділ комунікації Національної поліції України

"Дарвін тільки прийшов до карного розшуку Шевченківського відділення поліції, а мені вже здавалося, що він завжди працював у нашому колективі. Говорив, що хоче працювати на землі. Багато тренувався, тому що в майбутньому мріяв стати співробітником підрозділу КОРД. Дарвін був надійним напарником, я з ним почувався в безпеці", – розповів поліцейський Богдан Черепій, на руках у якого і загинув Дарвін.

За словами близького друга поліцейського, Дениса Черепа, той завжди був готовий прийти на допомогу, а в житті хотів бути щасливим у колі сім'ї, побудувати кар'єру і багато подорожувати.

"Він мріяв про світле майбутнє і мав багато цілей у житті. Цінував свою сім'ю, рідних і друзів. З дитинства займався спортом, любив природу, гори. Подорожі, сім'я, кар'єра – такими були його мрії на найближче майбутнє", – розповів Денис.

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього Відділ комунікації Національної поліції України

Колега Дарвіна Яна колись проходила з ним первинну професійну підготовку. Їй поліцейський запам'ятався гарним другом, який завжди міг підбадьорити.

"У моїх спогадах Дарвін завжди залишиться добрим другом, який завжди підбадьорить і пожартує. Він ніколи не пройде мовчки, якщо побачить, що ти в поганому настрої. Теплі спогади від пів року нашого спільного навчання залишаться в моїй пам'яті назавжди", – поділилася вона.

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього

Колеги Дарвіна Потуданського поділилися спогадами про нього Відділ комунікації Національної поліції України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі затримали чоловіка, який вистрілив в оперативного співробітника Шевченківського відділення поліції. Від отриманих травм 30-річний міліціонер Дарвін Потуданський помер на місці.

УкраїнаДніпроНаціональна поліція України
Поділитися в Facebook
  1. /Суспільство