Загиблий екіпаж літака МАУ колеги зустріли на колінах: зворушливі фото

У неділю, 19 січня, в київському аеропорту "Бориспіль" зібралися сотні українців, які зі сльозами на очах зустрічали борт із тілами земляків, які трагічно загинули в катастрофі літака Boeing 737 МАУ в Ірані.

Церемонія пам'яті пройшла біля правого виходу з терміналу В (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Незадовго до її початку, щоб попрощатися із загиблими 9 членами екіпажу і двома пасажирами фатального рейсу, стали збиратися їхні колеги і родичі.

Люди попрямували до терміналу аеропорту з квітами в руках.

Водночас коли труни, загорнуті у прапор України, почали виносити з літака і ставити в катафалки, багато колег загиблого екіпажу компанії "Міжнародні авіалінії України" стали на коліна.

Прощання із загиблими українцями Скриншот з відео

Прощання із загиблими українцями Скриншот з відео

Прощання із загиблими українцями Скриншот з відео

Прощання із загиблими українцями

Прощання із загиблими українцями

Прощання із загиблими українцями Скриншот з відео

Прощання із загиблими українцями Укрінформ

Прощання із загиблими українцями Укрінформ

Прощання із загиблими українцями Укрінформ

Прощання із загиблими українцями Укрінформ

Прощання із загиблими українцями Укрінформ

Прощання із загиблими українцями Укрінформ

Прощання із загиблими українцями 24 канал

Прощання із загиблими українцями Скриншот з відео

Прощання із загиблими українцями Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт з тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня в Тегерані (Іран).

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