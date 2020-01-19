Загиблий екіпаж літака МАУ колеги зустріли на колінах: зворушливі фото

У неділю, 19 січня, в київському аеропорту "Бориспіль" зібралися сотні українців, які зі сльозами на очах зустрічали борт із тілами земляків, які трагічно загинули в катастрофі літака Boeing 737 МАУ в Ірані.
Церемонія пам'яті пройшла біля правого виходу з терміналу В (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Незадовго до її початку, щоб попрощатися із загиблими 9 членами екіпажу і двома пасажирами фатального рейсу, стали збиратися їхні колеги і родичі.
Люди попрямували до терміналу аеропорту з квітами в руках.
Водночас коли труни, загорнуті у прапор України, почали виносити з літака і ставити в катафалки, багато колег загиблого екіпажу компанії "Міжнародні авіалінії України" стали на коліна.
Прощання із загиблими українцями
Скриншот з відео
Прощання із загиблими українцями
Скриншот з відео
Прощання із загиблими українцями
Скриншот з відео
Прощання із загиблими українцями
Прощання із загиблими українцями
Прощання із загиблими українцями
Скриншот з відео
Прощання із загиблими українцями
Укрінформ
Прощання із загиблими українцями
Укрінформ
Прощання із загиблими українцями
Укрінформ
Прощання із загиблими українцями
Укрінформ
Прощання із загиблими українцями
Укрінформ
Прощання із загиблими українцями
Укрінформ
Прощання із загиблими українцями
24 канал
Прощання із загиблими українцями
Скриншот з відео
Прощання із загиблими українцями
Скриншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт з тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 МАУ 8 січня в Тегерані (Іран).
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