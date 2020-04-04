Вчені, які загинули через Путіна на МН17, могли врятувати світ від COVID-19: хто вони

Збитий Росією Малайзійський Боїнг 777 завдав страшної втрати не тільки родичам загиблих 298 осіб, але й світовій науці. Можливо, якби трагедії вдалося уникнути – сучасній медицині було б легше боротися з пандемією коронавірусу.

Адже на борту літака перебувала ціла група вчених, які могли б потенційно зробити свій внесок у дослідження хвороби. Серед них – відомий професор Йопе Ланге, представник ВООЗ Гленн Томас, активісти Люсі ван Менс, Мартін де Шуттер та інші.

У мережі зараз активно згадують цих людей, враховуючи світову пандемію. Нещодавня публікація української письменниці Оксани Забужко на цю тему назбирала сотні коментарів користувачів. Багато хто дивується, яких науковців утратив світ через агресію 2014 року.

Тому OBOZREVATEL вирішив згадати, чим займалися відомі пасажири трагічного рейсу та як могли допомогти світу досліджувати коронавірус, якби не стали жертвами терористів.

Вірусолог зі світовим ім'ям

Йдеться про Йопе Ланге, вченого з Амстердама. На момент смерті йому було 59 років, і з 1983 він на професійному рівні займався вивченням вірусом, передусім ВІЛ/СНІД. Більше того, разом із колегами фатальним рейсом він прямував до Мельбурна, (Австралія) на 20-ту Міжнародну конференцію з проблем ВІЛ/СНІДу.

У відкритих джерелах зазначено, що Ланге є одним із творців протоколу антиретровірусної терапії (АРТ). Завдяки ньому мільйони хворих приймають противірусні препарати і спокійно живуть далі. Цей та багато інших винаходів він зробив у Академічному медичному центрі у столиці Нідерландів.

Йопе Ланге

З 2002-го по 2004 рік професор був керівником Міжнародного товариства по боротьбі зі СНІДом, створив некомерційний фонд PharmAccess, який допомагав окремим країнам Африки боротися з поширенням хвороби (постачав медикаменти). Його авторству належить понад 350 наукових публікацій. Багато колег Ланге по цеху вважають його одним із найсильніших фахівців у своїй сфері, його поважали як на рівні своєї країни, так і світової спільноти.

Директор Інституту вірусології людини у Балтиморі Роберт Галло зазначив, що Нідерланди є однією з найсильніших країн у світі в питанні вивчення вірусів. Завдяки їхнім розробкам на міжнародному рівні просувалася ідея про ефективність профілактики ВІЛ стосовно лікування.

"Якщо говорити саме про доктора Ланге, одного з лідерів у нашій галузі, про людину, яка побудувала власну наукову школу, то його основний внесок пов'язаний із терапією, з поведінковими аспектами, з епідеміологією. Він шукав шляхи й можливості застосовувати новітні ліки, добирати правильні комбінації препаратів, домагався, щоб люди змогли отримати доступ до медикаментів. Я б назвав його дослідником-терапевтом, і одним із найцінніших", – заявив Галло в інтерв'ю Радіо Свобода ще у 2014 році.

До слова, нідерландські вчені одні з перших, ще у середині березня 2020 року, виявили антитіло, яке блокує коронавірус. Група фахівців визначила, що проти COVID-19 працює ідентичне антитіло, яке у 2002-2003 рр. нейтралізувало вірус атипової пневмонії.

Коронавірусна інфекція

За словами місцевих лікарів, це призведе до створення не вакцини, а швидше до ліків від хвороби. Але на дослідження ще потрібні місяці, щоби правильно розробити препарат.

Представники ВООЗ та відомі антиСНІД–активісти

На борту літака були всього 6 учасників конференції, які дотичні до міжнародної вірусології. У ЗМІ можна зустріти такі імена як Гленн Томас, на момент смерті працював у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Також відомо про трьох нідерландських активістів – Люсі ван Менс, Мартін де Шуттер і Пім де Кюієр, які спеціалізувалися на темі боротьби зі СНІДом. Багато хто вважає цю трагедію сильним ударом по нідерландській медицині.

Загиблі делегати Tim Bingham

Ці люди не були настільки відомими вченими, як Ланге, але також зробили свій внесок у світову охорону здоров'я. Наприклад, Пім де Кюієр був представником організації STOP AIDS NOW!, яка протидіяла поширенню СНІДу в країнах, що розвиваються.

Сказати, що після смерті Ланге і його колег у небі над Донбасом світова вірусологія зупинилася, не можна. Але знання і досвід роботи з найскладнішими патогенами цих людей могли б допомогти людству в боротьбі з коронавірусом. З огляду на зв'язки й статус Ланге на світовій арені, він би, цілком імовірно, став однією з центральних фігур у команді європейських вірусологів.

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