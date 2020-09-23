Загибель військових США і викид на АЕС: Україну заполонили фейки з держсайтів

На сайтах регіональних представництв Національної поліції в середу, 23 вересня, почалися збої – вони не працюють або на них розміщуються фейкові новини.

У НПУ підтвердили інформацію про збої в роботі та закликали стежити за сторінками управлінь у Facebook.

"Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. Через це на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції було поширено недостовірну інформацію. Сайт Національної поліції України тимчасово вимкнений. Наші спеціалісти працюють над усуненням несправностей. Просимо вибачення за тимчасові незручності!" – сказано в повідомленні.

Загибель військових США

Так, на сайті Головного управління НПУ в Херсонській області опублікували фейк про те, що поліція нібито з’ясовує обставини загибелі американських військових радників. Однак, як повідомили на Facebook-сторінці відділу комунікації поліції Херсонщини, така інформація не відповідає дійсності.

Фейк про загибель військових Поліція Херсонської області / Facebook

На сайті Нацполіції Львівщини також опублікували інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні, що не відповідає дійсності. Окрім того, про хакерську атаку на сайт повідомила поліція Рівного. Про публікацію неправдивих новин на сайтах НПУ повідомляють також правоохоронці Миколаєва.

Фейк про загибель військових у Львівській області

Викид на АЕС

Крім того, також відбулося втручання у роботу офіційного вебсайту Вараської міської ради – там розмістили фейк про те, що у місті буде введено надзвичайний стан через нібито викид на Рівненській АЕС.

"Сьогодні відбулося несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Вараської міської ради, внаслідок чого на сайті розміщено недостовірну інформацію. Про подію повідомлено правоохоронні органи, які зараз встановлюють усі обставини події", – сказано на сторінці у Facebook Вараської міської ради та її виконавчого комітету.

Вараська міська рада / Facebook

Вараська міська рада / Facebook

Наразі не працюють сайти НПУ у Києві, Сумах, Черкасах, Одесі, Житомирі.

Національна поліція / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі серед батьків учнів розповсюдили фейк про наркотики у вигляді цукерок, які поширюють в школах міста, зокрема Шевченківського району.