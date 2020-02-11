Головна Новини
11 лютого • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
Журналіст Всі статті автора

Все тіло було в синцях: резонансні подробиці смерті 20-річного студента в центрі Києва

29.9т
Читати матеріал російською

8 лютого близькі попрощалися із 20-річним Тарасом Ковалем. Майбутній стоматолог поїхав на навчання в Івано-Франківськ, але його тіло було виявлене у Києві. У рідному селі кажуть про вбивство, а в поліції вважають, що юнак наклав на себе руки.

Причому загиблого виявили у Сирецькому парку, де відвідувачів попереджають про маніяка, який нападає на жертв із мотузкою в руках. Детальніше про те, що трапилося – у матеріалі OBOZREVATEL.

Прислужував священнику у церкві

У селі Білобожниця Тернопільської області поховали 20-річного Тараса Коваля. Студент стоматологічного факультету Івано-Франківського медичного університету зник 3 лютого в Івано-Франківську. А за три дні його мертвим знайшли у Києві.

"Ми оголосили хлопця в розшук, а за деякий час нам подзвонили з Києва і повідомили, що його знайдено. Попередньо встановлено, що на тілі загиблого не було ознак насильницької смерті. Кримінальне провадження відкрите за статтею 115 з позначкою "самогубство". Це все, що відомо. І ми не знаємо, як він опинився у столиці", – сказали нам у поліції Івано-Франківської області.

Новини
Загадкова загибель школяра в Івано-Франківську: на місці трагедії знайшли телефон

Тарас навчався на другому курсі медичного вишу, а на вихідні найчастіше приїздив додому. Хлопець, згадують односельці, був дуже життєрадісним. Тому сумніваються, що він міг накласти на себе руки.

Тарас Коваль навчався на стоматолога

Тарас Коваль навчався на стоматолога

Поліція Івано-Франківської області

"У селі всі кажуть про вбивство, але підтвердження цієї інформації немає. Річ у тім, що у нього все тіло було у синцях. Але що трапилося – точно ніхто не знає. Він дуже активний і комунікабельний. У нас у театральних постановках грав, у церкві прислужував священнику. В суботу він ще був на танцях. А в неділю тато відвіз його на машині на навчання", – розповіла нам односелиця.

Місцеві жителі уточнюють, що сім'я у хлопця заможна, і проблем із ними ніколи не виникало. "У Тараса є ще молодша сестра. Але сім'я дуже хороша і дружна, а діти виховані", – додали у Білобожниці.

В Івано-Франківському медичному університеті кажуть, що для них так і залишилося загадкою – як студент опинився у Києві. "Ми теж намагалися з'ясувати, що ж трапилося з Тарасом. Начебто 27-29 січня він був удома, потім поїхав на навчання. Але до нас він так і не доїхав, і зі старостою перестав виходити на зв'язок. Чому його знайшли у Києві – для нас таємниця", – сказав OBOZREVATEL декан стоматологічного факультету Олександр Бугерчук.

Новини
В Одесі підлітка врятували від самогубства у СІЗО: подробиці

Зараз друзі та однокурсники в пам'ять про хлопця виставляють свічки в соцмережах. Про те, що з ним відбулося, як і про те, чому юнак опинився у Києві, говорити не хочуть. Одна із знайомих опублікувала відео з Тарасом, датоване 24 січня – на ньому хлопець усміхається.

Все тіло було в синцях: резонансні подробиці смерті 20-річного студента в центрі Києва

Facebook/Тарас Коваль

"Люди, давайте будемо добрішими і будемо більше поважати одне одного, адже будь-якої миті вашої близької людини може не стати. Це так страшно", – написала знайома хлопця Ксенія Бриндальська.

Новини
У Кривому Розі ексв'язень влаштував публічне самогубство. Фото 18+

А в поліції Києва розповіли, що тіло 20-річного юнака, який зник у Івано-Франківську, було виявлене перехожим у Сирецькому парку – це Шевченківський район столиці. "Його знайшли повішеним", – уточнили у поліції.

Небезпечний парк взяли під охорону

А ось у самому парку, схоже, коїться щось дивне. "Звертаємо вашу увагу, що останнім часом з'явилися повідомлення від тих, хто відвідував парк, про спроби нападу невідомого чоловіка у вечірній (темний) час. Місце, де відбулися такі випадки – поруч із мостом-віадуком", – зазначено на офіційній сторінці Сирецького парку.

Попередження для відвідувачів

Попередження для відвідувачів

Facebook/Сирецький парк

Відвідувачів просять бути обережними, а територію посилено патрулює КП "Муніципальна охорона". У Шевченківській поліції нам сказали, що їм відомо про один випадок – за дівчиною гнався невідомий чоловік із мотузкою, але їй вдалося втекти. "Справді, інформація про це внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки проводяться оперативні слідчі дії", – уточнили в поліції.

І додали, що парки зараз патрулює не тільки "Муніципальна охорона", а також працівники поліції та спецпідрозділів. "Але не варто акцентувати увагу на Сирецькому парку. Парк Нивки і центр міста теж посилено патрулюють", – кажуть правоохоронці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
141
7
Смішно
7
Цікаво
144
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Жаль парня и его родных. Уличная и бытовая преступность захлестнула Украину. Увы, полиция бездействует. Все силы брошены на борьбу с сепарами.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Пети Moщи
Пети Moщи
Ирис Ирис, согласен, водно по лицу не обезображенному ynopoтостью, жалко парня.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Ирис Ирис, да ладно гнать, ваши мусора в окопах АТО кочумают чё ли. Это такие гримасы евроинтеграции. Кто бы мог подумать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги