Все тіло було в синцях: резонансні подробиці смерті 20-річного студента в центрі Києва

8 лютого близькі попрощалися із 20-річним Тарасом Ковалем. Майбутній стоматолог поїхав на навчання в Івано-Франківськ, але його тіло було виявлене у Києві. У рідному селі кажуть про вбивство, а в поліції вважають, що юнак наклав на себе руки.

Причому загиблого виявили у Сирецькому парку, де відвідувачів попереджають про маніяка, який нападає на жертв із мотузкою в руках. Детальніше про те, що трапилося – у матеріалі OBOZREVATEL.

Прислужував священнику у церкві

У селі Білобожниця Тернопільської області поховали 20-річного Тараса Коваля. Студент стоматологічного факультету Івано-Франківського медичного університету зник 3 лютого в Івано-Франківську. А за три дні його мертвим знайшли у Києві.

"Ми оголосили хлопця в розшук, а за деякий час нам подзвонили з Києва і повідомили, що його знайдено. Попередньо встановлено, що на тілі загиблого не було ознак насильницької смерті. Кримінальне провадження відкрите за статтею 115 з позначкою "самогубство". Це все, що відомо. І ми не знаємо, як він опинився у столиці", – сказали нам у поліції Івано-Франківської області.

Тарас навчався на другому курсі медичного вишу, а на вихідні найчастіше приїздив додому. Хлопець, згадують односельці, був дуже життєрадісним. Тому сумніваються, що він міг накласти на себе руки.

Тарас Коваль навчався на стоматолога Поліція Івано-Франківської області

"У селі всі кажуть про вбивство, але підтвердження цієї інформації немає. Річ у тім, що у нього все тіло було у синцях. Але що трапилося – точно ніхто не знає. Він дуже активний і комунікабельний. У нас у театральних постановках грав, у церкві прислужував священнику. В суботу він ще був на танцях. А в неділю тато відвіз його на машині на навчання", – розповіла нам односелиця.

Місцеві жителі уточнюють, що сім'я у хлопця заможна, і проблем із ними ніколи не виникало. "У Тараса є ще молодша сестра. Але сім'я дуже хороша і дружна, а діти виховані", – додали у Білобожниці.

В Івано-Франківському медичному університеті кажуть, що для них так і залишилося загадкою – як студент опинився у Києві. "Ми теж намагалися з'ясувати, що ж трапилося з Тарасом. Начебто 27-29 січня він був удома, потім поїхав на навчання. Але до нас він так і не доїхав, і зі старостою перестав виходити на зв'язок. Чому його знайшли у Києві – для нас таємниця", – сказав OBOZREVATEL декан стоматологічного факультету Олександр Бугерчук.

Зараз друзі та однокурсники в пам'ять про хлопця виставляють свічки в соцмережах. Про те, що з ним відбулося, як і про те, чому юнак опинився у Києві, говорити не хочуть. Одна із знайомих опублікувала відео з Тарасом, датоване 24 січня – на ньому хлопець усміхається.

Facebook/Тарас Коваль

"Люди, давайте будемо добрішими і будемо більше поважати одне одного, адже будь-якої миті вашої близької людини може не стати. Це так страшно", – написала знайома хлопця Ксенія Бриндальська.

А в поліції Києва розповіли, що тіло 20-річного юнака, який зник у Івано-Франківську, було виявлене перехожим у Сирецькому парку – це Шевченківський район столиці. "Його знайшли повішеним", – уточнили у поліції.

Небезпечний парк взяли під охорону

А ось у самому парку, схоже, коїться щось дивне. "Звертаємо вашу увагу, що останнім часом з'явилися повідомлення від тих, хто відвідував парк, про спроби нападу невідомого чоловіка у вечірній (темний) час. Місце, де відбулися такі випадки – поруч із мостом-віадуком", – зазначено на офіційній сторінці Сирецького парку.

Попередження для відвідувачів Facebook/Сирецький парк

Відвідувачів просять бути обережними, а територію посилено патрулює КП "Муніципальна охорона". У Шевченківській поліції нам сказали, що їм відомо про один випадок – за дівчиною гнався невідомий чоловік із мотузкою, але їй вдалося втекти. "Справді, інформація про це внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки проводяться оперативні слідчі дії", – уточнили в поліції.

І додали, що парки зараз патрулює не тільки "Муніципальна охорона", а також працівники поліції та спецпідрозділів. "Але не варто акцентувати увагу на Сирецькому парку. Парк Нивки і центр міста теж посилено патрулюють", – кажуть правоохоронці.

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