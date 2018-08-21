А от я проти параду. Не самого параду, як дійства, тобто проходження столицею воюючої країни в день її незалежності її армії - техніки, авіації, ветеранів. Тут якраз все як має бути. Я проти юзання теми параду так, наче наша найбільша перемога - загавкити зрадофілів у фейсбучках. Незалежність - це відповідальність. В першу чергу суспільства та мислячого прошарку перед нащадками за збереження та зміцнення держави, яку виборювали предки. Тому парад, про необхідність проведення якого за чотири роки вже було сказано все, що тільки можна, є фактом. А от стан, в якому перебуває воююча Україна - ось актуальна тема для аналізу і ретельної уваги суспільства. А з цим у нас через постійні флеш-моби та манівці якось не дуже.

Деніс Бігус пише, що у Херсоні управління захисту економіки Нацполіції притягло в суд солдата-контрактника за "навмистний і протиправний корупційний злочин". Хлопець у вільний від служби час підрядився підробляти вантажником. Щось там разгузив за десять днів на 1500 грн. Суд корупційну півторатисячу конфіскував та додав штрафу у розмірі 500 тисяч гривень. На тлі мадам Одновол, яка обвинувачувалася у державній зраді та була засуджена в тому ж Херсоні на 3 роки умовно - і це по статті, що максимально передбачає позбавлення волі на 12 років з конфіскацією - цей випадок боротьби зі шкідниками-корупціонерами, та зрадниками інтересів України особливо показовий.

27 років Незалежності! 4 роки війни! Десятки тисяч загиблих та поранених! Голодуючий Сенцов! А в Україні досі совєтсько-радянські вироки про злочини проти держави. Перспектива стати московською колонією не є заргозою для тих, хто приймає рішення та розпоряджається долями українців. Коли вони не нищать ідеологічних ворогів, низводячі на маргинез українську національну ідею, вони шукають стрілочника та продовжують загравати зі служниками імперії.

Тому я проти параду, як актуальної теми для обговорення. Я проти підміни першочергового, симулякром. Парад відбудеться. А пострадянська буденність залишиться. Формувати суспільний запит в русі ідеї української незалежності, в прагненні сучасної модерної держави, в шані українських шляхетних традицій ми з вами ще й не починали.