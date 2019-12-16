Заганяли в табори смерті: як Болгарія в роки війни не віддала жодного єврея

10 березня 1943 року залізничні вагони в'їхали в Болгарію за наказом Адольфа Ейхмана, одного з ключових організаторів "остаточного рішення". Потяги прибули для перевезення всіх болгарських євреїв до табору смерті у Треблінці. З 3 години ночі поліцейські виганяли євреїв з їхніх будинків. Їх доставили під дулом пістолета у центри збору, що знаходяться в школах і інших місцях, в очікуванні поїздів. І тим не менше, жодного єврея з Болгарії не депортували. На той момент в країні налічувалося близько: 49 000 євреїв, що становило менше одного відсотка болгарського населення.

Те, що сталося, було одним із самих надихаючих, але найменш відомих подій Трагедії. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Кількома роками раніше Болгарія приєдналася до Німеччини, щоб уникнути свого знищення нацистською військовою машиною. Правляча партія Болгарії була профашистською та прийняла антисемітське законодавство так само, як нацисти у Німеччині. Прийнятий Закон про захист нації обмежував права євреїв, забороняв змішані шлюби і змушував євреїв носити жовті зірки для того, щоб відокремити їх від інших людей. Але на відміну від інших народів Європи, болгарське населення не прийняло ці закони. Болгари не розглядали кілька тисяч євреїв, які жили в країні, як загрозу. Майже всі верстви болгарського суспільства виступили проти законів, люди масово писали листи в парламент і царю Борису III.

Потім, на початку 1943 року, уряд погодився з вимогами Німеччини депортувати всіх болгарських євреїв. Німецька влада заявила, що євреїв будуть відправляти в трудові табори, де їм дозволять викупити себе за їхні імовірні злочини. Депортації повинні були початися 10 березня. Потяги в'їхали в країну, готові доставити людський вантаж у табори смерті. Здавалося, що євреї Болгарії приречені на ту ж долю, що й інші євреї Європи.

Замість цього практично все населення об'єдналося, щоб врятувати єврейських людей. Опозицію очолила болгарська церква. "Якщо ми, церква, припустимо депортацію євреїв, ми зрадимо наші найсвятіші зобов'язання", – заявив преподобний Борис Харалампія. – "Ми повинні допомогти!".

"Вся болгарська православна церква буде захищати євреїв", – сказав митрополит Кирило. Кирило надіслав листа королю Болгарії, просячи його зглянутися над євреями. Він також сказав начальнику поліції, що не прийме рішення уряду про депортацію євреїв, маючи на увазі, таким чином, що буде всіляко перешкоджати.

Коли настав фатальний день, Кирило з натовпами болгар прийшов до центрів і сказав переляканим євреям: "Діти мої, я не дозволю цьому статися з вами. Я ляжу на залізничні колії і не дам вас забрати". Митрополит зустрівся з царем і сказав йому, що ці злі наміри німців загрожують його безсмертній душі. Натовпи простували по всій країні. Болгари роздрукували тисячі підроблених свідоцтв про хрещення євреїв, ризикуючи власним життям. "Будь це один або 1000 євреїв – я зроблю все, щоб врятувати невинних. Боятися нема чого, нацисти можуть позбавити мене життя лише один раз", – пояснив священик, роздрукувати тисячу документів. Фермери у сільській місцевості погрожували лягти на залізничну колію, щоб потяги не змогли проїхати. Пекарі в містах ховали євреїв у своїх печах.

Політичний апарат Болгарії також повстав проти гноблення єврейського населення. Фашистський політик Дімітур Пешев відкрито виступив проти депортації і відправив лист прем'єр-міністру з 43 підписами від членів парламенту з усього політичного спектру. "Такий захід є неприйнятним не тільки тому, що люди болгарського громадянства не можуть бути вислані за межі Болгарії, а й тому, що це буде мати катастрофічні збитки і призведе до зловісних наслідків для країни. Це нанесло б незаслужену пляму на честь Болгарії". Пояснюючи рішення піти зі своєю власною партією, Пешев сказав: "Я не міг залишатися байдужим. Моя совість і усвідомлення серйозних наслідків, як для людей, так і для моєї країни, не дозволяють мені цього".

Цар Борис III відступив і скасував наказ. Після двох місяців поневірянь перелякані євреї Болгарії повернулися до своїх будинків, на велике розчарування нацистів. "Я твердо переконаний в тому, що прем'єр-міністр і уряд хочуть і прагнуть до остаточного і радикального вирішення єврейської проблеми," – написав посол Німеччини в Болгарії своїм керівникам в Берлін. – "Проте їм заважає менталітет болгарського народу, якому не вистачає ідеологічної освіти, яка у нас є".

Фюрер був розлючений. На зустрічі з царем Борисом III він зажадав депортації всіх болгарських євреїв: "Гітлер розлютився, коли я відмовився від його вимог", – згадував король. – "Кричачи, як божевільний, він звинувачував, погрожував мені і Болгарії. Це було жахливо. Але я не здався!" Борис III спокійно сказав розлюченому німецькому лідеру, що Болгарія має потребу в євреях для трудових проектів. Гітлер не вірив царю, але він не хотів втратити військового союзника. Він зажадав, щоб всі єврейські чоловіки були переміщені з міст у трудові табори. Близько 20 000 євреїв дійсно були переміщені з міст у сільську місцевість, але ніхто не був відправлений за межі країни. Депортації з Болгарії ніколи не відбувалися. В результаті Болгарія була єдиною країною в Східній Європі, єврейське населення якої залишалося незмінним протягом усієї Трагедії. Це було відомо, як "чудо єврейського народу" Болгарії, але епізод не отримав тієї уваги, на яку він заслуговує.

У чотиритомній енциклопедії "Голокост" сказано про кількість євреїв, яких позбавили життя у Другій світовій війні.

Деякі цифри:

Польща (в межах на вересень 1939 року) – 3 млн осіб;

Угорщина – 569 тисяч,

Румунія – 287 тисяч;

Данія - 60 осіб;

Фінляндія - 7 осіб;

Болгарія – 0 осіб.

Причиною незнання героїчних дій болгарського народу під час війни було те, що радянський уряд приховував інформацію про порятунок, не бажаючи віддавати належне монархії і церкві, яких Совєти вважали ворогами. Тому до кінця комуністичного правління в Болгарії не було випущено документації з цього питання. На відміну від більшості громадян окупованої Європи, які не виступали проти депортації своїх євреїв і, в деяких випадках, активно допомагали нацистам, болгари проявили хоробрість і гуманність у відстоюванні того, що для них було морально правильним.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram