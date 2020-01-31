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1 лютого • оновлено в 03:17
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Загадка СРСР: як зараз живе українське місто-привид Орбіта. Відео

1.5т
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Населений пункт Орбіта, що знаходиться в районі Чигирина Черкаської області, є самим справжнім містом-примарою в Україні.

В даний час Орбіта прив'язане до місцевого селу Вітове. В Орбіті проживає близько 100 чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".

Так, 40 років тому при УРСР тут починали будувати житло для двадцяти тисяч робітників майбутньої Чигиринської АЕС. Але після Чорнобильської трагедії будівництво зупинили, а разом з ним завмерло й саме місто.

Місто-привид Орбіта

Місто-привид Орбіта

Скріншот

Місто-привид Орбіта

Місто-привид Орбіта

Скріншот

Станом на сьогоднішній день більшість споруд в місті знаходяться в аварійному стані. Лише кілька будинків мають газове постачання. У місті-примарі працює всього один магазин, і той чотири години на день. У місті немає аптеки, пошти і лікарні. Але квартиру в занедбаних будинках можна купити, ціна – від 200 до 2000 доларів.

Мешканка Орбіти Ніна Скакун

Мешканка Орбіти Ніна Скакун

Скріншот

У місто найчастіше приїжджають сталкери, які блукають по руїнах міста.

"Жінки з дітьми тут, а чоловіки на заробітках. Так сім'ї розпалися, адже дружина тут, а чоловік там уже іншу знайшов. Вимираємо потихеньку, як мамонти", – розповіла місцева мешканка Ніна Скакун.

Пенсіонерка розповіла, що квартири в орбіті в основному купують переселенці з Донбасу.

Місто-привид Орбіта

Місто-привид Орбіта

Скріншот

Покинуті будинки

Покинуті будинки

Скріншот

Руїни міста

Руїни міста

Скріншот

Місто-привид Орбіта

Місто-привид Орбіта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області знаходиться село Вербове, яке існує тільки за офіційними документами.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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